الإمارات.. الدولة العربية الوحيدة ضمن فئة الدول القائدة عالمياً في «النضج الرقمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً، بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، وذلك في تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة.

ويعتبر تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات الخاصة بتصميم مشاريع التحول الرقمي في العالم.

وقسّم التقرير الدول التي شملها إلى أربع مجموعات، أولاها المجموعة (أ) وشملت: «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، وضمت 43 دولة، من بينها دولة الإمارات، كندا، الولايات المتحدة، سويسرا، بريطانيا، فرنسا، اليابان، والتي صُنفت بمرتبة «مرتفعة للغاية» في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، إذ امتلكت الدول في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.

أما المجموعة (ب) فتشمل الدول التي حققت مرتبة «مرتفعة» في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها: مصر، السعودية، عُمان، روسيا، الصين، الأردن، تونس، أوزبكستان، وإيرلندا.

وشملت المجموعة الثالثة (ج) الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة (د) لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.



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