1100 نشاط اقتصادي في دبي يمكن مزاولتها

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إضافة ستة أنشطة جديدة إلى عدد من القطاعات الحيوية، خلال أغسطس الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 1100 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

الاتصالات اللاسلكية

وتضمّ أبرز الأنشطة التي تمت إضافتها كلاً من: نشاط خدمات الاتصالات اللاسلكية، الذي يشمل المنشآت التي تقوم بخدمات نقل الصوت والبيانات، والنص والصوت والفيديو، باستخدام البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك الوحدات المتحركة منها، وكذلك المعدات الثابتة كمعدات وأجهزة إرسال الرسائل الهاتفية، وتنظيم التخاطب بين الوحدات المتحركة بوساطتها.

التأمين ضد السرقة

كما تضم الأنشطة نشاط التأمين ضد السرقة، ويشمل المنشآت التي تقوم بجميع عمليات التأمين من الأضرار الناجمة عن السطو والسرقة، وذلك بهدف توفير الحماية والتغطية التأمينية ضد الخسائر أو الأضرار الناتجة عن، أو التي تتبع، الكسر والدخول غير القانوني إلى المرافق المؤمّن عليها أو أماكن الحفظ الآمن.

وكالات تجارية

وتشمل الأنشطة الجديدة أيضاً نشاط وكالات تجارية، الذي يشمل المنشآت المتخصصة في تمثيل الموكل بغرض توزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة، نظير عمولة أو ربح ناتج عن تقديم هذه السلعة، ويجب لصحة الوكالة أن يكون الوكيل مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق.

اختبارات الجدارة

ومن الأنشطة أيضاً نشاط خدمات مزودي اختبارات الجدارة، ويشمل جهات تقييم المطابقة المتخصصة في تزويد خدمات اختبارات الجدارة لمختلف القطاعات، مثل مختبرات الفحوص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش.

دليل الأنشطة

أفادت اقتصادية دبي بأن دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على جميع المعلومات والشروحات حول الرخص، وآلية التسجيل، وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص.

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