«الاتحاد للطيران» تطلق حملة «إكسبو عبر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران»، أمس، أنها ستقدم للضيوف المسافرين إلى أبوظبي تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن هذا العرض الخاص يأتي ضمن الحملة الترويجية التي تقدمها الناقلة تحت شعار «إكسبو عبر أبوظبي»، الذي سيستمر حتى اختتام فعاليات الحدث.

فرص مدهشة

وقال المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في «الاتحاد للطيران»، تيري دالي، إن «(إكسبو دبي) يقدم كثيراً من الفرص المدهشة لـ(لاتحاد للطيران)، ونحن نفخر بدعوة العالم إلى زيارة المعرض والاستمتاع بالحدث الفريد، والتعرف إلى ما تقدمه أبوظبي ودولة الإمارات».

65 وجهة

وأضاف دالي، في بيان أمس، أن «(الاتحاد للطيران) تخدم 65 وجهة عالمية حالياً، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على معالم الدولة»، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والسائحين على حد سواء.

وذكر أن «شعار (إكسبو 2020 دبي) الرئيس (تواصل العقول وصنع المستقبل)، يجسد الالتزام، بهدف الحدث الدولي المتمثل في بناء مستقبل أفضل، عبر التعاون والشراكات والابتكار».

فرصة

وأشار دالي إلى أنه علاوة على فرصة زيارة «إكسبو دبي»، يمكن للضيوف المسافرين زيارة أبوظبي، التي تقدم فرصة لمحبي المغامرة لركوب القوارب وسط غابات القرم الطبيعية، والتزلج على الرمال في الصحراء، والرياضات المائية، وسباقات «الكارتنج» وغيرها من الأنشطة.

فحص

وأفاد دالي بأن «الاتحاد للطيران» تلزم المسافرين على متن رحلاتها بإبراز نتيجة فحص سلبية لفيروس «كورونا» لحماية الأجواء على متن الطائرة، لافتاً إلى أن الناقلة حصلت على الفئة البلاتينية في مؤتمر «آبكس» للصحة والسلامة استناداً إلى تدقيق برنامج «سيمبلي فلاينغ» في يناير 2021. وأوضح أن البرنامج، يشمل فريق «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة»، الأول من نوعه على مستوى القطاع، الذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية ورعاية أساسية على مدار الساعة، سواء قبل الرحلة أو على متن الرحلات، ما يتيح للضيوف مزيداً من الطمأنينة والثقة أثناء السفر، كما يحصل جميع المسافرين على متن رحلات «الاتحاد للطيران» على تأمين مجاني ضد «كوفيد-19» حتى 31 مارس 2022.

حجز

ونصح دالي المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم بزيارة موقع الشركة: (etihad.com)، أو تطبيق الهاتف المحمول للاطلاع على الخيارات المتوافرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية.

«معتمد للسفر»

يمكن للمسافرين على متن رحلات «الاتحاد للطيران» الاستفادة من خدمات الشركة المبتكرة، حيث إنه بفضل خدمة «معتمد للسفر» سيحظى الضيوف براحة البال، من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد-19» قبل الوصول إلى المطار.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «معتمد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.

شعار «إكسبو دبي» الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يجسّد الالتزام ببناء مستقبل أفضل، عبر التعاون والشراكات والابتكار.

اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والسائحين على حد سواء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news