«نوفارتس» تعرض أحدث ابتكارتها في مجال العلوم والأدوية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

مع اقتراب انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، أكدت شركة «نوفارتس» للأدوية وجودها في الجناح السويسري، الذي يقع في منطقة الفرص بالحدث المرتقب.

وستعرض «نوفارتس»، التي تُصنّف بين أعلى الشركات على مستوى العالم استثماراً في البحث والتطوير، آفاق العلوم الواعدة، والابتكارات التي من شأنها أن تحدث تغييراً جذرياً في الطب، وأهم الاحتياجات في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح بيان صادر، أمس، أن شركة «نوفارتس» ستجمع في معرضها التجريبي بالجناح السويسري، أربع ركائز حيوية سيتم تقديمها للزوار خلال أكتوبر المقبل، حيث تسلط الضوء على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، العلاج الخلوي والجيني، بناء الثقة مع المجتمع، ومجتمع المرضى.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «نوفارتس»، جورج شروكنفوكس: «في إطار رحلة (نوفارتس) المستمرة في البحث والتطوير، عقدنا شراكة مع الجناح السويسري، خلال الشهر الأول من (إكسبو 2020 دبي)، لعرض أحدث ابتكارات شركتنا وأكثرها جذرية في مجال الطب».

بدوره، قال المدير الإقليمي لمنطقة الخليج في شركة «نوفارتس»، محمد عز الدين، إن «الشركة ستعرض ملامح علامتها التجارية في جناح وطنها الأم (سويسرا)»، مشيراً إلى أن «(نوفارتس) أول شركة سويسرية أكدت وجودها في الجناح السويسري خلال الحدث الضخم». وأضاف: «نحن متحمسون للمساعدة في تسليط الضوء على الابتكارات والمنتجات والخدمات السويسرية كشريك من القطاع الخاص، من أجل المساعدة في تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وجاذبيتها كوجهة سياحية للزوار من الإمارات».

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