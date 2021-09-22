«تراخيص»: 5220 جولة تفتيشية و169 مخالفة خلال النصف الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نفذت دائرة التخطيط والتطوير ــ «تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي 5220 جولة تفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، أسفرت عن تحرير 169 مخالفة.

وقال الرئيس التنفيذي للدائرة، المهندس عبدالله بالهول، إن «تراخيص» نفذت عدداً من الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص التجاري بالدائرة، موزعةً على عدد من المناطق بحسب جدول محدد، ووفقاً لمعايير معينة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش.

وأفاد بالهول بأن قسم التفتيش التجاري والتجزئة يضم عدداً من المفتشين المختصين، للتأكد من الامتثال للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية التي ينبغي اتباعها، لافتاً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين عدم الالتزام بشروط والقوانين، واستغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات لمواجهة فيروس «كوفيد-19».

وأكّد أن «تراخيص» تباشر جولات التفتيش في المناطق التابعة لها للتحقق من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية ضمن المرافق والمحال التجارية والمنشآت المؤقتة، والاستخدام غير المصرح به للمناطق والمرافق المشتركة، التابعة لمناطق التطوير الخاصة، وما يترتب عليها من إجراءات جزائية وعقابية للمخالفين.

وشدد بالهول على عزم «تراخيص» مواصلة وتكثيف حملاتها التفتيشية، وتطبيق العقوبات والغرامات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بالدولة ضد مرتكبي المخالفات، لافتاً إلى سعي الدائرة إلى متابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة، وتوجيه المتعاملين للالتزام باللوائح والقوانين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news