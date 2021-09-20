«مجموعة جميرا» تطلق برنامجاً جديداً لتدريب المواطنين في قطاعي السياحة والضيافة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة جميرا» العالمية العاملة في مجال إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في «دبي القابضة»، عن إطلاق «البرنامج الوطني للتدريب المهني»، بهدف تدريب المواطنين الجامعيين، وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل في قطاعي السياحة والضيافة، إضافة إلى دفع عجلة التوطين ورعاية المهارات المحلية، لإعداد قيادات الغد وروّاد الابتكار.

وأفادت المجموعة بأن البرنامج يقدم أيضاً فرص تطوير مهارات الباحثين عن العمل، وإثراء الخبرات العملية والثقافية، تحت إشراف فريق خبراء ضيافة عالمي المستوى في المجموعة، لافتة إلى أن عملية التدريب المهني تتم في مجالات وظيفية مختلفة ضمن أقسام الفندق، كما سيشارك المتدربون بسلسلة دورات تعريفية، سعياً إلى تحقيق فهم شامل للهيكل التنظيمي والوظائف الخاصة بالفندق المعني، قبل استكمال خطتهم التدريبية.

وقالت مديرة إدارة التوطين والموارد البشرية في «مجموعة جميرا»، منيرة الطاهر، إن «مجموعة جميرا» تحرص على استقطاب أفضل المهارات، وإطلاق برامج التطوير الجديدة، ودعم مسيرة نمو الزملاء الإماراتيين ضمن المجموعة.



وأضافت: «بعد استكمال (برنامج جميرا الوطني للتدريب المهني)، سيحظى المتدربون أصحاب الأداء المتميز، بفرصة التأهل لتقديم طلبات الانضمام إلى البرنامج الوطني الخاص بالمجموعة، والذي شهد تعيين العديد من المواطنين الإماراتيين بمناصب مختلفة وأسهم في تمكينهم من بناء مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الضيافة».

ووفقاً لـ«مجموعة جميرا»، سيتم استقبال طلبات المرشحين المهتمين عبر الجامعات المحلية، في ما يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول البرنامج على صفحة الوظائف الخاصة بـ«مجموعة جميرا» على الموقع الإلكتروني: ww.jumeirah.com/en/careers.



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