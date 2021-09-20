«مجموعة قرقاش» تستحوذ على «ديم للتمويل»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة قرقاش» عن استحواذها على «شركة ديم للتمويل»، مزود الخدمات المالية الرقمية في مجال التمويل الاستهلاكي في الإمارات.

وتوقع بيان أمس، أن تسهم عملية الاستحواذ في توسيع عروض الخدمات المالية لـ«مجموعة قرقاش» في السوق، وتعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو.

ولفتت «مجموعة قرقاش» إلى أنها تتمتع بحضور قوي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية منذ 23 عاماً من خلال «شركة ضمان للاستثمار»، التي تقدم خدمات متنوعة تشمل إدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الثروات.

كما تتمتع «ضمان للاستثمار» بتاريخ طويل في مجال إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية لمتعاملين محليين وإقليميين، وتساعد من خلال خدماتها الاستشارية الأساسية، الشركات على زيادة رأسمالها لتقوية وتنمية أعمالها، كما تقدم الاستشارات بشأن عمليات الدمج والاستحواذ والبيع، وتوفر الضمانات لمعاملات أسواق رأس المال والأسهم والديون.

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