وفد إماراتي في بريطانيا لتوسيع آفاق الشراكة التجارية والاستثمارية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يزور وفد إماراتي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، المملكة المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة تسع جهات من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص، لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية، واستكشاف مزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، ووضع أطر جديدة لعلاقات التعاون في المجالات كافة لخدمة خطط التنمية الشاملة التي يقودها البلدان الصديقان.

ويستعرض وفد دولة الإمارات الخطة الطموحة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في إطار «مشاريع الخمسين»، التي تمهد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي، وتوجّه الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، لتخدم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، كما يستعرض آخر تطورات منظومة التشريعات التجارية في الدولة.

وتركز الزيارة على تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية والمستقبلية، منها: التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، القطاع المالي والمصرفي، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، الابتكار والتكنولوجيا، والملكية الفكرية.

وسيلتقي وفد الدولة خلال الزيارة عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في المملكة المتحدة، لبحث سبل تسهيل التجارة ومضاعفة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، ووضع خطوات عملية لزيادة جذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية والمستقبلية، وتشجيع رواد الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية، إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، خلال عام 2020، نحو 8.1 مليارات دولار، وفي المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.

9 جهات

يضم وفد الدولة ممثلين عن تسع جهات حكومية وخاصة، أبرزها: وزارة الاقتصاد، دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، مكتب أبوظبي للاستثمار، «مصدر»، و«موانئ دبي».

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