«توازن» توقع مذكرة تفاهم في الصناعات الدفاعية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقع مجلس التوازن الاقتصادي ووزارة التجارة الدولية البريطانية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين الطرفين.

ووقع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي كل من: وزير الصادرات في وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة جراهام ستيورات، والرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبدالرحيم الحوسني.

وقال الحوسني في تعليق عقب التوقيع إن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات صداقة وثيقة واستراتيجية، وتشهد تطوراً دائماً بفضل رؤى قيادة البلدين الصديقين.

وأوضح أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى تأسيس روابط صناعية قوية في مجال الدفاع والأمن، وتوفر إطاراً عملياً للعمل معاً لدعم الشراكات الناشئة والمستقبلية، وتعزيز ازدهار الفرص التجارية لكلا البلدين.

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