«موانئ دبي العالمية» تستثمر 300 مليون جنيه إسترليني في «لندن جيتواي»

المصدر: لندن ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة موانئ دبي العالمية» أنها ستبدأ، الشهر المقبل، العمل في رصيف رابع جديد في مركزها للخدمات اللوجستية بميناء «لندن جيتواي»، لزيادة مرونة سلسلة التوريد، وتوفير مزيد من الطاقة الاستيعابية لأكبر السفن في العالم.

وأفادت «موانئ دبي العالمية» في بيان لها، أمس، بأن مبلغ 300 مليون جنيه استرليني، الذي يعتمد على الاستثمار الذي خصصته في بريطانيا، على مدار العقد الماضي، ويبلغ مليارَي جنيه إسترليني، يمثل الخطوة التالية من قبلها لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة للمتعاملين.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدني أن أعلن أننا سنمضي قدماً في تنفيذ أحدث استثماراتنا الكبيرة في المملكة المتحدة، التي ستمنح ميناء (لندن جيتواي) طاقة استيعابية أكبر من أي ميناء آخر في البلاد، تمكنه من التعامل مع أكبر السفن في العالم».

وأضاف: «سيسمح الرصيف الرابع الجديد في ميناء (لندن جيتواي) - الذي سيكون ركيزة مركزية لميناء (تيمز الحر)، لمزيد من المتعاملين - بالاستفادة من الموانئ والخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي، فضلاً عن اتصال عالمي لا مثيل له، وذلك على أعتاب أكبر سوق استهلاكية في أوروبا».

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