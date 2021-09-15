الطاير يتفقد جناح «كهرباء دبي» في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي، والذي يتميز بتصميم عصري ينسجم مع دورها كشريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وجهودها في إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وإسهامها في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وقد اكتمل بناء جناح الهيئة في «منطقة الاستدامة» في إكسبو 2020 دبي، بنسبة 100%، وينسجم تصميمه مع سعي الهيئة المستمر في التطوير والابتكار، وينعكس ذلك في الجزء الخارجي من الجناح المغطى بشرائط طولية تحاكي البوابات المتحركة، إشارة إلى مبادرات الهيئة المتطورة باستمرار.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة خصصت 4.26 مليارات درهم لتزويد هذا الحدث العالمي بالكهرباء والمياه، ودعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية. وأضاف «نعمل على تسخير جميع جهودنا وخبراتنا وإمكاناتنا حتى يحقق إكسبو 2020 دبي النجاح المنشود الذي يليق بدولة الإمارات في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في دبي، وأن تكون تجربة زوار دبي تجربة لا تنسى».

وأوضح الطاير أن الهيئة تهدف من خلال جناحها في إكسبو 2020 دبي إلى توفير تجربة فريدة للزائرين وتعريفهم بجهود الهيئة التي تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، حيث يسلط الضوء على مشروعاتها ومبادراتها المبتكرة، ويضم ثلاث مناطق رئيسة: منطقة العرض وتتضمن ثمانية مشروعات للهيئة، والفناء الخلفي، ومنطقة مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية.

ويسلط الجناح الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وسيسهم عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

«الهيدروجين الأخضر»

تسلط الهيئة ضمن جناحها الضوء على مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتم بناؤه ليكون قادراً على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك التنقل والاستخدامات الصناعية.

ديوا الرقمية

تهدف «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

«سبيس دي»

تعرض الهيئة برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي)، الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض. وستطلق الهيئة قمرين اصطناعيين متخصصين في الاتصالات والاستشعار عن بعد لمراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

مبنى الشراع

يتضمن الجناح نموذجاً للمبنى الرئيس الجديد للهيئة الذي يحمل اسم «الشراع»، وسيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم. ويعادل إجمالي الطاقة المستخدمة فيه على مدار العام أو يقل عن الطاقة التي ينتجها.

المحطة الكهرومائية في حتا

تعد محطة توليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميغاواط في حتا، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل سعتها التخزينية إلى 1.500 ميغاواط ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وستعتمد المحطة في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من السد السفلي إلى السد العلوي، وسيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى السد السفلي.

قمة دبي الجبلية وشلالات حتا المستدامة

إلى جانب المحطة الكهرومائية، تنفذ الهيئة مشروعين آخرين في منطقة حتا هما «قمة دبي الجبلية» و«شلالات حتا المستدامة». ويتضمن مشروع «قمة دبي الجبلية» إنشاء تلفريك بطول 5.4 كيلومترات لنقل السياح من منطقة سد حتا إلى قمة أم النسور في منطقة حتا أعلى قمة طبيعية في إمارة دبي بارتفاع يصل إلى 1300 متر عن مستوى سطح البحر. أما مشروع «شلالات حتا المستدامة» فيشمل استغلال المنحدر للسد العلوي، واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه بمحاذاة مواقف السيارات أسفل السد، وتطوير المنطقة وتحويلها الى مساحات ترفيهية ومقاهٍ ومطاعم، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى وإعادة تدويرها وضخها الى الجزء العلوي للمنحدر، إضافة إلى تربية الأسماك في مجرى المياه بما يشكل عنصر جذب للأطفال والعائلات.

«ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط»

خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي منصة ضمن جناحها للمسابقة العالمية للجامعات لتصميم البيوت المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الأوسط)، التي تنظمها الهيئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية. وستستعرض الهيئة نماذج للبيوت التي تشارك بها الفرق الجامعية في الدورة الثانية من المسابقة التي ستعقد بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، إلى جانب المنزل الذكي والمستدام الذي حقق المركز الأول في الدورة الأولى من المسابقة التي نظمتها الهيئة عام 2018، وصممه فريق جامعة «فيرجينيا تك» الأمريكية.

المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

تخصص هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن جناحها بالمعرض منصة خاصة بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2016، خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، بهدف تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء. وتشارك المنظمة، إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة بما فيها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، و«اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» و«مجموعة البنك الدولي»، في تنظيم «أسبوع المناخ الإقليمي 2022» لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستضيف الدولة هذا الحدث يومي 2 و3 مارس المقبل، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سعيد الطاير:

• «الهيئة خصصت 4.26 مليارات درهم لتزويد هذا الحدث العالمي بالكهرباء والمياه، ودعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه».

• «نحن على ثقة بأن (إكسبو 2020 دبي) سيكون منصة دولية تسهم في تطوير حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه العالم».

يسلط جناح «كهرباء دبي» في «إكسبو» الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

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