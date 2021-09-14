علم وترفيه.. «إكسبو 2020 دبي» تجربة استثنائية للأطفال

المصدر: وام ■ الإمارات اليوم

تسعى دبي، من خلال استضافتها «إكسبو»، إلى إضفاء لمستها الخاصة على الحدث - كما جرت العادة - وأكدت الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في «إكسبو 2020 دبي»، مرجان فريدوني، أن المعرض سيشكل تجربة ترفيهية علمية استثنائية لفئة الأطفال، وأجيال المستقبل.

وأوضحت أن هناك تعاوناً منذ المراحل الأولى للتحضير للحدث، لضمان أفضل تجربة تعليمية بقالب ترفيهي ممتع، تحفز حواسهم، وتلهمهم لبناء مستقبلهم المشرق، وقالت «نثق بأن الفعاليات المعدة سيتردد صداها بين الشباب الصغار في أنحاء العالم، وستبقى تجربة استثنائية ملهمة لجيل كامل».

وكشفت فريدوني عن وجود 21 فعالية، تستهدف أجيال المستقبل، لاسيما من فئة صغار السن، في مقدمتها «جواز سفر إكسبو الخاص»، الذي سيكون بمثابة التذكار المثالي، والذي يمكن الحصول عليه من المتجر الرسمي، وختمه في كل جناح يزوره رواد المعرض، حيث ستغمرهم الرحلة، وتوفر لهم مغامرة شائقة لن تتكرر في أجنحة الدول الرائعة، وأجنحة التنقل والاستدامة والفرص».

وأضافت «سيوفر المعرض منصة مثالية لإثراء مخيلة أجيال المستقبل، عبر سلسلة من الفعاليات، كتجربة شخصيات إكسبو التفاعلية، وفعاليات احلم بالطيران عبر قبة الوصل، وقد يتحقق ذلك، إضافة إلى فعالية البحث عن بوابات عالم راشد ولطيفة، وانطلق إلى بعد جديد يمكنك من خلاله الاستكشاف والاكتشاف والضحك والاستمتاع».

قائمة متنوعة

وتتضمن قائمة الفعاليات التقاط صورة البدلة الخاصة برائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وارتداء الخوذة، لإعطاء لمحة عما قد تبدو عليه كرائد فضاء.

إلى جانب ذلك، ستشكل فعالية «نشيد الوصل» فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للفرق المدرسية، للالتقاء على مسرح اليوبيل، وتقديم مقتطفات من «أوبرا الوصل».

وتضم قائمة الفعاليات رحلات للواقع المعزّز وانعكاسات الضوء كل ليلة بعد غروب الشمس تحت الأفق، لتتحلى المباني والساحات بأضواء خلابة، تخلق عالماً ساحراً من العجائب والجمال في «إكسبو 2020». ومغامرات راشد ولطيفة حول العالم، التي تأخذ الأطفال في رحلة حول العالم، من خلال رقصات مختلفة. وفي مسرح «دبي ميلينيوم» تقام تجربة «لذيذة»، تتيح ميزة تذوق أطباق الشوكولاتة السويسرية المميزة، في مقهى الجناح السويسري، بينما تستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب.. واللعب والاستمتاع بطيور البطريق الآلية، عبر تجربة تفاعلية في جناح موناكو، وفعالية تحويل اللعب إلى ضوء.

وتتضمن الفعاليات كذلك العديد من البرامج التفاعلية كالرحلات التفاعلية بين جذور الأشجار في الغابات، أو التجول في أعماق المحيط لاكتشاف المخلوقات الرائعة.

وتعزّز العديد من الفعاليات الترفيهية الارتباط بالطبيعة لدى الأطفال، كفعالية التزلق في جناح لوكسمبورغ، في رحلة على منحدر يبلغ ارتفاعه 21 متراً للوصول إلى مساحة خضراء خشبية، تستحضر غابات لوكسمبورغ الجميلة. وجولات الحديقة الدوارة التي توفر جولة إلى قمة الحديقة التي يبلغ ارتفاعها 55 متراً، للحصول على إطلالة آسرة لموقع «إكسبو 2020».

ويوفر برنامج «مبتكرو إكسبو 2020 الصغار»، المصمم خصيصاً لطلاب المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، الفرصة للمعلمين والطلاب، لاستكشاف عملية إنشاء الابتكارات من البداية إلى النهاية، وتسليط الضوء على مدى أهمية فهم مَن أو مَا تم تصميم الابتكار من أجله.

وتعرض الابتكارات النهائية المرشحة من جولتي البرنامج في «إكسبو 2020 دبي» في معرض الابتكار في تيرا - جناح الاستدامة. وتبلغ مساحة المعرض نحو 300 متر مربع، ويضم 298 ابتكاراً، سيتم تمثيلها بنماذج مطبوعة ثلاثية الأبعاد، ورسوم متحركة، ومسارات صوتية.

المعرض منصة مثالية لإثراء مخيلة أجيال المستقبل عبر سلسلة من الفعاليات.

مغامرات راشد ولطيفة تأخذ الأطفال في رحلة حول العالم.

فعالية «نشيد الوصل» فرصة للفرق المدرسية لتقديم مقتطفات من «أوبرا الوصل».

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