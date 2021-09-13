«إسعاف دبي»: 4 دقائق حداً أقصى للاستجابة لبلاغات «إكسبو 2020»

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها حددت أربع دقائق حداً أقصى للاستجابة لبلاغات «إكسبو 2020»، وأنها أنهت جميع استعداداتها بنسبة 100%، من خلال أسطول من السيارات المجهزة، المتعددة الأغراض، وكادر طبي متخصص عالي الكفاءة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، إن المؤسسة أعدت خدمات إسعافية متخصصة، تعتمد على نوع ومكان طلب الخدمة، مثل غولف كار التي ستستخدم داخل حرم «إكسبو»، في الأماكن التي يصعب على مركبات الإسعاف دخول بعضها والوصول إليها، لتقوم مركبات الغولف المزودة بنقالات بنقل المرضى والمصابين لأقرب نقطة إسعافية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وذكر أن المؤسسة وفرت 20 نقطة إسعافية موزعة على ستة قطاعات مرتبطة مع غرفة العمليات، وهيئة الصحة بدبي، والمستشفيات الخاصة.

وتابع: «ستوفر الهيئة ضمن خدماتها خدمة الدراجة الكهربائية، وهي للاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة، كما أن الممرات مزودة بجميع المعدات الطبية اللازمة للتدخل الطبي ما قبل المستشفى، وسيكون هناك تسع مركبات إسعاف حديثة تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، كأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الصدمة الكهربائية والملف الرقمي للمريض».

وأكد الدراي أن المؤسسة ستوفر مستشفى ميدانياً متنقلاً (حافلة الإسعاف)، بالإضافة إلى وحدة دعم ميداني مجهزة للدعم، والإسناد، ومخزن متنقل للأدوية وورشة متنقلة، كما ستوفر ثماني مركبات مستجيب أول، للاستجابة في المواقف التابعة لـ(إكسبو) لخدمة الجماهير من وقت الوصول لحين المغادرة.

وفي ما يتعلق بالتجهيزات البشرية أوضح الدراي أن المؤسسة أعدت كادراً متخصصاً عالي الكفاءة، وعلى التجهيزات البشرية فلدينا مسعفون أكفاء مدربون للتعامل مع أي حالة طارئة يصل عددهم إلى 164 مسعفاً منهم 54 مسعفاً مواطناً، و40 مسعفة، إضافة إلى فنيي طب طوارئ مؤهلين على أعلى المستويات، وأطباء طوارئ.

وذكر أن المؤسسة عملت على توفير أجهزة للصدمات الكهربائية في المباني التابعة لـ«إكسبو»، وتدريب الطاقم عليها، حيث تعد منطقة إكسبو ضمن مبادرة مدينة دبي للقلب السليم.

ولفت إلى أن المؤسسة ستتولى تقديم الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى، إضافة إلى عمل فحوص «كوفيد-19» للزوار، ونقل المرضى والمصابين إن لزم الأمر لتكملة العلاج، وتدريب طاقم إكسبو على الإسعافات الأولية، كذلك خدمات التطبيب عن بعد.

وكشفت المؤسسة عن إطلاق «الورشة المتنقلة» لخدمة طاقم آليات الإسعاف المخصصة لـ«إكسبو 2020»، للتعامل مع الأعطال الفنية الخفيفة، التي يمكن أن تتعرض لها آليات الإسعاف المختلفة، والموزعة في مختلف النقاط الإسعافية المخصصة لخدمة هذا الحدث العالمي، وتعد هذه الورشة المتنقلة ابتكاراً جديداً، يضاف إلى ابتكارات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الرامية إلى اختصار الوقت، وتقديم خدمات أفضل في شتى الظروف والأماكن.

وتم تجهيز الورشة للتعامل مع الأعطال الميكانيكية والكهربائية، وإجراء الصيانة العامة، وصيانة الإطارات، وأنظمة التكييف، بالإضافة إلى صيانة المعدات الطبية، والقدرة على استبدال الأجزاء الاستهلاكية، كما أنها تحتوي على مولد للكهرباء، وضاغط للهواء، وأجهزة لغسيل وتعقيم المركبات، لضمان الصحة والسلامة.

«الهيئة» ستوفر خدمة الدراجة الكهربائية للاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة.

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