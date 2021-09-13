«حديد الإمارات» تخفّض أسعار حديد التسليح تسليم سبتمبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة حديد الإمارات، أمس، عن خفض أسعار حديد التسليح تسليم شهر سبتمبر دعماً لقطاع البناء ولضمان استدامته.

جاء ذلك، خلال مشاركة الشركة في معرض «الخمسة الكبار»، الذي اتطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.

ووجهت «حديد الإمارات» الدعوة للعملاء والمطوّرين والمهتمين بقطاع البناء إلى زيارة منصّتها التفاعلية في المعرض، التي تقدم جولات افتراضية داخل مصانع الشركة، للاطلاع على كل ما هو جديد، ومناقشة الوضع الراهن لسوق البناء الإقليمية، بهدف فهم متطلبات العملاء بشكل أشمل، وتحديد اتجاهات الصناعة المستقبلية.

وأفادت «حديد الإمارات»، في بيان، بأنها تسلط الضوء، خلال مشاركتها في الحدث على آخر تطوّرات صناعة الحديد والصلب في الدولة، ومجموعة منتجات الشركة المتنوّعة والجديدة، وخططها المستقبلية، وتسهيلاتها الداعمة لقطاع البناء، وإنجازات الشركة على مستوى التميز التشغيلي والتنافسية، إضافة إلى دور الشركة في دعم الجهود الوطنية لتنويع بنية الاقتصاد، وتعزيز نموذج الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة والابتكار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «قطاع البناء يعدّ أكبر القطاعات إسهاماً في استهلاك منتجات الصلب بنسبة تصل إلى 92%، وعليه فإن تطوّرات هذا القطاع الاستراتيجي تحدد مسبقاً التوجهات المستقبلية لأسواق الصلب».

وأضاف: «مع هذه الأهمية التي يحتلها قطاع البناء في صناعتنا، تكتسب مشاركتنا في معرض (الخمسة الكبار) أهمية مضاعفة انطلاقاً من مكانتنا الرائدة بصفتنا المصنّع المتكامل للحديد والصلب الوحيد والأكبر في دولة الإمارات».

وأوضح الرميثي أن «(حديد الإمارات) تسهم بشكل كبير في دعم قطاع البناء والتشييد في الدولة، من خلال توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من منتجات الحديد، والحفاظ على توازن السوق المحلية، وتوفير أفضل الأسعار لحديد التسليح، حيث خفضنا أسعار حديد التسليح (8-32 ملم) بمقدار 348 درهماً للطن تسليم شهر سبتمبر ليبلغ 2610 دراهم، مقارنة بـ2956 درهماً لتسليم أغسطس».

ولفت إلى أنه «نظراً إلى الجهود التي تبذلها الشركة، فإن أسعار حديد التسليح في دولة الإمارات هي من ضمن الأسعار الأقل على المستويين الإقليمي والعالمي».

«الشركة» خفّضت الأسعار بمقدار 348 درهماً للطن تسليم سبتمبر ليبلغ 2610 دراهم.

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