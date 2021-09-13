«إمباور»: الحلول المبتكرة في البناء تضمن الاستخدام الأمثل للطاقة في التبريد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) شركات قطاع المقاولات والإنشاءات إلى توسيع خططها في تبني الحلول التقنية المبتكرة في صناعة البناء والتشييد، كونها تضمن بلوغ أهداف عدة، أبرزها الاستخدام الأمثل للطاقة في خدمات تبريد المناطق.

كما دعت «إمباور» المشاركين في فعاليات الدورة 42 من «الخمسة الكبار»، من روّاد أعمال وأهم المؤثرين في قطاع البناء والتشييد، إلى أهمية الإسهام في التنمية المستدامة، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، باستخدام أنظمة تبريد المناطق ذات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأفادت المؤسسة بأن أهمية «الخمسة الكبار» تنبع من مناقشته للتغيّرات الجذرية التي خلفتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد عموماً، وعلى قطاع البناء والتشييد خصوصاً.

وأوضحت أن الدليلين العالميين لأنظمة تبريد المناطق اللذين أطلقتهما «إمباور»، بالتعاون مع الجمعية الأميركية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، حققا نجاحاً كبيراً في دول العالم، خصوصاً أنهما يوفران كثيراً من المعلومات التي تسهم في تصميم أبنية عالية الجودة صديقة للبيئة، وتوفر الطاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، أن «الخمسة الكبار» فرصة عظيمة للمطوّرين والمشاركين للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم المباني، لاسيما الصديقة للبيئة، وخدمات التبريد.

وأضاف أن «المعرض يسلط الضوء على كيفية توفير أفضل الحلول المستدامة، إضافة إلى الترويج لبيئات صحية أكثر خضرة واستدامة»، لافتاً إلى أن تناول المعرض الفرص والتحديات التي تواجه دول المنطقة نحو التحول إلى منطقة خضراء، يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي بالخدمات الصديقة للبيئة.

وأوضح أن «أنظمة تبريد المناطق تعدّ من أهم حلول البنية التحتية الخضراء والبناء المستدام، التي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة بالمباني الجديدة، سواء السكنية أو التجارية، وزيادة كفاءتها التشغيلية، كما تلعب دوراً رئيساً في حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية».

وأكد على ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن «إمباور» تطور تقنياتها وتبتكر حلولاً، لتنفيذ خطة التحول التام إلى الاقتصاد الأخضر، في حين ابتكرت مشروع «الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي»، ونظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية، اللذين فازا بجائزتي الابتكار الفخرية في حفل توزيع الجوائز الخاص بالدورة 109 للمؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق.

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