«جافزا» تدعم 3300 شركة في مجال الإنشاءات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لـ«موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، أن مشاركتها في معرض «الخمسة الكبار» الذي سيُعقد في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، تكتسب أهمية استثنائية، إذ ستعرض طيفاً واسعاً من الحلول التي تمكن الأطراف المرتبطة بصناعة قطاع مواد البناء والتشييد في المنطقة من دخول أسواق جديدة، وتنمية أعمالهم.

وأكدت «جافزا» أنها نجحت بفضل قدراتها اللوجستية، في دعم أكثر من 3300 شركة في مجال الإنشاءات، وتمكينها من تداول تجارة إجمالية بلغت 17 مليار درهم في عام 2020، ما يشكل 29% من إجمالي حجم تجارة قطاع الإنشاءات في إمارة دبي.

محرك للنمو

وقال المدير التنفيذي المدير العام لـ«موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، إن قطاع مواد البناء والتشييد يعدّ أحد أهم قطاعات الأعمال في «جافزا»، ومن أبرز محركات النمو، كما أنه المؤشر الرئيس للتنمية والازدهار بالنسبة للدول.

وتوقع أن تشهد صناعة مواد البناء والتشييد في دولة الإمارات انتعاشاً ونمواً بنسبة 5.9% خلال عام 2021، بمتوسط نمو نسبته 2.0% حتى عام 2025.

وأضاف: «نحن على ثقة كبيرة بقدرة (جافزا) على الإسهام بشكل كبير في زيادة هذه الأرقام، وتأسيس بيئة أفضل لازدهار شركات القطاع، إذ تعد البوابة التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يتعدّاها من أقاليم».

وتابع: «لن نكتفي بفتح آفاق جديدة لنمو الشركات العاملة في هذه الصناعة فحسب، بل سنسعى إلى تمكينها من الوصول إلى أسواق وأقاليم أوسع».

منصة متكاملة

ويعزّز «ميناء جبل علي» قدرات «جافزا» في الوصول إلى 3.5 مليارات مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويمكنه من التعامل مع جميع أنواع البضائع، بما في ذلك البضائع السائبة، من خلال محطة الشحن العام التي تضم 27 رصيفاً، ومساحته التي تزيد على 1.4 مليون متر مربع.

كما أن إمكانات «ميناء جبل علي» الذي يوفر الربط مع موانئ العالم، من خلال أكثر من 180 خطاً ملاحياً، وما يزيد على 80 خدمة ملاحية أسبوعية، تجعله الوجهة المثالية لتصدير واستيراد مواد البناء والمواد الخام الأخرى المستخدمة في الإنشاءات، إضافة إلى أن أسعار الشحن البحري التنافسية، ومرونة العمليات التشغيلية، وارتباط الميناء بشبكة كبيرة من الطرق والخطوط البرية، وتوافر العديد من المرافق اللوجستية؛ مثل المستودعات الضخمة، وخدمات المناولة اللوجستية والمخازن المتنوعة، تمنحه ميزة تنافسية استثنائية.

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