«حرة مطار الشارقة» تعرض باقات خدماتها في «الخمسة الكبار»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مشاركتها في الدورة الـ42 من معرض «الخمسة الكبار»، المتخصص بقطاع البناء والتشييد، والذي ستنطلق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم.

وتسعى الهيئة إلى استعراض خدماتها المتنوّعة للمستثمرين، عن طريق المزايا الحصرية التي تقدمها في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير القيمة المضافة، إذ تقدم باقات متنوعة من العروض الحصرية على مكاتب الأعمال، ونافذة عمليات واحدة لتعزيز كفاءة الأداء، ومنظومة من الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات قطاع البناء والتشييد، من بنية تحتية متطورة، ومستودعات حديثة متعددة الأغراض، ومجموعة متنوّعة من قطع الأراضي.

وقال مدير الهيئة، سعود سالم المزروعي، إن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الأكبر والأكثر نفوذاً في مجال التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط، يجسد استراتيجيتها التسويقية في سبيل الوصول إلى أبرز الأسواق الدولية الرئيسة.

وأضاف: «يعد (الخمسة الكبار) منصة مهمة بالنسبة لنا لتعريف مجتمع الأعمال المحلي والدولي بالفرص المتاحة في المنطقة التي تبرز اليوم كبيئة مثالية حاضنة للاستثمار، ومحرك رئيس لاستقطاب رؤوس الأموال، فضلاً عن تعزيز مساهمتنا في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة على الخريطة الاستثمارية».

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