«الدراجات الهوائية» في دبي.. عشق ممارسة الرياضة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

تعتبر دبي المدينة المثالية لممارسة رياضة الدراجات الهوائية والمتواجدة في كل منزل تقريباً لما توفره المدينة من مسارات وأماكن مخصصة أعدت خصيصاً لهذه الرياضة، إضافة إلى مراكز متخصصة في بيع الدراجات.

وقامت دائرة البلدية في دبي بتخصيص مسارات لممارسة هذه اللعبة في مختلف الأماكن وحول الحدائق، ما يسهل من مهمة ممارسة اللعبة والوصول إلى كل عشاقها.

أماكن ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في دبي

سلط الموقع الإلكتروني لـ«تحدي دبي للياقة» «30 * 30»، وهو التحدي الذي يقام سنوياً في دانة الدنيا، الضوء على أماكن ممارسة رياضة الدراجات في دبي، خلال شرح مفصل عن أماكن ركوب الدراجات وشرائها.

مسار ند الشبا للدراجات

يقع مسار ند الشبا للدراجات الهوائية قرب مضمار ميدان، ويتمتع بإطلالات خلابة على وسط مدينة دبي وبرج خليفة. يضم المسار ثلاث مسافات هي 4 كم و6 كم و8 كم، بالإضافة إلى خزائن وغرف مُكيّفة لتبديل الملابس وأماكن للاستحمام كما تتم إضاءته ليلاً. يضم المكان أيضاً مساراً خاصاً بالأطفال مع إشارات مرور ومطبات ودوارات تعليمية للصغار.

مسار القدرة للدراجات

يضم هذا المسار فئتين من المسافات: الأول تبلغ مسافته 18 كلم، أما المسار الثاني الأكبر فهو المسار ذو الـ50 كلم، ويقدّم المساران إطلالات رائعة على الكثبان الرملية وعلى منتجع باب الشمس، ويمكن أيضاً استئجار دراجة هوائية من «تريك بايكس» على مسار القدرة للدراجات، وهو أحد المراكز المخصصة هناك.

دبي أوتودروم

تقدم «دبي أوتودروم» مساراً مغلقاً لمسافة 2.5 كم للمبتدئين أو للذين يعودون لركوب الدراجات الهوائية بعد فترة من التوقف، يفتح المسار أبوابه كل أربعاء من الساعة 6 حتى 9 مساءً مجاناً لجميع الراغبين بمُمارسة هذه الرياضة، كما يأتي بعض أعضاء نوادي الدراجات الهوائية إلى هذا المكان للتدرب.

مسارات داخل المدينة

تضم كل من بحيرة البرشاء وحديقة مشرف مسارات رائعة للدراجات يمكن استخدامها خلال ساعات العمل في الحديقتين (يومياً من 8 صباحاً إلى 10 مساءً، وتفتح حديقة مشرف أبوابها حتى 11 مساءً من الخميس إلى السبت)، ويضم شارع شاطئ جميرا أيضاً مساراً للدراجات الهوائية على مسافة 2 كلم قرب برج العرب، كما تضم قناة دبي المائية مساراً للدراجات لمسافة 12 كلم.

كيفية الحصول على دراجة هوائية

هناك العديد من المتاجر في دبي التي تتيح شراء أو استئجار دراجات ذات جودة عالية مع الإكسسوارات الخاصة بها، ويمكن لمحبي هذه الرياضة التوجه إلى متجر «وولفي» للدراجات في القوز أو متجر «تريك باكس» على مسار القدرة أو متجر «ريفوليوشن سايكلز» في «دبي أوتودروم»، ويُمكن أيضاً زيارة متجر «ذا سايكل هب» الذي يضم مقهى «سايكل بيسترو».

هناك أيضاً العديد من المراكز لاستئجار الدراجات الهوائية في دبي مثل «بايكي» الذي يُتيح استئجار دراجة لمدة 24 ساعة، كما يُقدم دراجات مناسبة للعائلات وسيارات «كارتينغ» ودراجات ذات ثلاث عجلات.

وتضم دبي 85 محطة لاستئجار الدراجات من وسط المدينة إلى مرسى دبي وحتى نخلة جميرا.

ركوب الدراجات ضمن مجموعة

إذا كنت ترغب في ممارسة هذه الرياضة مع مجموعة، فهناك العديد من الطرق للتواصل مع الرياضيين الآخرين، حيث تستضيف «سايكل سيف دبي» جولات جماعية على الدراجات للمبتدئين صباح يوم الجمعة ومساء الإثنين.

بالإضافة إلى ذلك يُعدّ «دبي رودستر» من أقدم نوادي ركوب الدراجات الهوائية في دبي، وينظّم العديد من الفعاليات الجماعية طوال العام للرياضيين من مختلف المستويات، وهناك أيضاً «فيلو فيكسنز»، وهو نادٍ للسيّدات من كل الأعمار، أما «ريفوليوشن سايكلز» فيُنظم مساء الأربعاء جولات جماعية على الدراجات الهوائية كما يقدم العديد من النصائح حول أفضل الدراجات والإكسسوارات والأنظمة الغذائية.

• «دبي أوتودروم» تقدّم مساراً مغلقاً لمسافة 2.5 كم للمبتدئين أو للذين يعودون لركوب الدراجات الهوائية بعد فترة من التوقف.

• «بلدية دبي» تخصص مسارات لممارسة هذه اللعبة في مختلف الأماكن وحول الحدائق.

85 محطة لاستئجار الدراجات من وسط المدينة إلى مرسى دبي وحتى نخلة جميرا.

68 كلم طول فئتين من المسافات ضمن مسار القدرة للدراجات.

12 كلم مسار الدراجات بجوار قناة دبي المائية.

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