«الخطوط اليابانية» تعتزم جمع 2.7 مليار دولار من خلال سندات وقروض

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

تعتزم شركة الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز» جمع نحو 300 مليار ين (2.7 مليار دولار) من خلال طرح سندات ثانوية، والحصول على قروض، من أجل رفع حجم رأسمالها، كإجراء احترازي في حالة إذا ما تسببت جائحة فيروس كورونا في الإضرار بحجم الطلب على الطيران لفترة أطول من التوقعات.

وذكرت الشركة، ومقرها العاصمة اليابانية طوكيو، أنها أمّنت بالفعل الحصول على 200 مليار ين من خلال قروض من أربعة بنوك يابانية، كما تعتزم طرح سندات بقيمة 100 مليار ين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن المدير المالي للشركة، يوشيرو كيتو، قوله إن خطة التمويل تعتبر جزئياً «إجراء احترازياً» لمواجهة التأثير طويل المدى للجائحة على الأعمال.

وتقول الشركة إن هذه المبالغ ستستخدم أيضاً لتطوير أسطولها من خلال شراء طائرات «إيرباص» طراز «إس.إي.إيه 350-1000» باعتبارها الطراز الرئيس المستخدم على رحلاتها الدولية.

وكانت الخطوط الجوية اليابانية تكبدت خسائر فادحة خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي، بعد أن أصابت الجائحة صناعة الطيران بالشلل على مستوى العالم.

وتتوقع الشركة تعافي حركة السياحة الداخلية في اليابان خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع معدلات التطعيم ضد الفيروس.

وترى «بلومبرغ» أن خطة شركة الخطوط الجوية اليابانية لتعزيز رأسمالها تسلط الضوء على أن الآفاق المستقبلية لحركة السفر لاتزال مشوبة بالغموض.

• الشركة أمّنت 200 مليار ين من خلال قروض من 4 بنوك يابانية.

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