أبوظبي ترفع نسبة الحضور في القطاع الخاص إلى 100%

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وجّهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، ملّاك ومديري المنشآت التجارية والصناعية المرخصة في الإمارة، برفع نسبة حضور العمالة والجهاز الإداري الإشرافي إلى 100% في مواقع العمل بالقطاع الخاص، مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناتجة عن جائحة «كورونا» في أبوظبي.

وأفادت الدائرة بأن الإجراءات الموضحة في التعميم تسري في حال تعارضها مع الإجراءات المنصوص عليها في التعاميم السابقة، وتبقى سارية إلى حين صدور تعميم آخر بهذا الخصوص.

وذكرت أن التعميم يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية الخاصة بـ«كوفيد-19»، وبالإشارة إلى التعاميم السابقة الصادرة بهذا الشأن.

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