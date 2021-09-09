6.1 مليارات درهم سيولة فائضة لدى البنوك

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

ارتفعت السيولة الفائضة لدى البنوك العاملة في الدولة، خلال يوليو الماضي منفرداً بقيمة 6.1 مليارات درهم، وظفتها البنوك في شراء شهادات إيداع من المصرف المركزي مقابل فائدة متفق عليها مسبقاً.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المركزي»، أمس، أن رصيد شهادات الإيداع المملوكة للبنوك والفواتير النقدية ارتفع بنهاية يوليو 2021، لتصل إلى 156.7 مليار درهم، مقارنة بـ150.6 مليار درهم نهاية يونيو الذي سبق بزيادة شهرية قدرها 6.1 مليارات درهم.

وبحسب البيانات، بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية يوليو 404.3 مليارات درهم، مقارنة بـ403 مليارات درهم نهاية يونيو السابق بزيادة شهرية قدرها 1.3 مليار درهم.

وتشمل هذه الأصول أرصدة في حسابات جارية لدى البنوك خارج الإمارات، بجانب أوراق مالية محتفظ بها حتى موعد استحقاقها وسندات أجنبية وأصول أخرى لم يسمها «المركزي».

وأشارت الإحصاءات إلى أن أصول المصرف المركزي المقيمة بالدرهم، سجلت بنهاية يوليو الماضي 475.6 مليار درهم، مقابل 476.2 مليار درهم نهاية يونيو 2021، بتراجع قدره 600 مليون درهم.

وبلغ النقد المصدر بنهاية فترة المقارنة 109.6 مليارات درهم، مقابل 110.9 مليارات درهم نهاية يونيو السابق، بتراجع قيمته 1.3 مليار درهم، فيما بلغ النقد السائل المتوافر لدى البنوك بنهاية يوليو الماضي 15.7 مليار درهم، مقابل 15.1 مليار درهم نهاية يونيو السابق، في حين بلغ النقد المتداول خارج البنوك بنهاية فترة المقارنة 93.9 مليار درهم، مقارنة بـ95.8 مليار درهم نهاية يونيو السابق.

وبيّنت الأرقام أن عدد الشيكات، التي تمت مقاصتها عبر نظام المصرف المركزي لمقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية، بلغ، خلال يوليو الماضي، 1.65 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 86.4 مليار درهم.

404.3 مليارات درهم أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية يوليو 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news