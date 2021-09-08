كاظم الساهر يحيي أولى ليالي «أمسيات خالدة»

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

كشف «إكسبو 2020 دبي» عن سلسلة «أمسيات خالدة» الغنائية التي ستنطلق في أكتوبر بحفل غنائي لقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، وستقدم خلال الأمسيات كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم عروضاً مبهرة وملهمة، تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه. ووضع «إكسبو 2020 دبي» برنامجاً مميزاً وحافلاً لهذه السلسلة من الأمسيات، من أجل تقديم تجربة مبهرة للحضور وجمهور المتابعين عن بُعد، مستعيناً بقدرة الفنون والموسيقى على توحيد شعوب العالم.

وستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع «إكسبو 2020» وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة «أمسيات خالدة» على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، حيث سيقدم مشاهير الفن عروضاً حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

وسيستعرض عدد من أبرز الفنانين المبدعين رؤيتهم الشخصية لـ«إكسبو 2020 دبي» على مدى فترة الحدث، حيث سيُمثّل كل منهم موضوعاً من موضوعات «إكسبو 2020 دبي»: (الفرص والتنقل والاستدامة)، التي تُمثّل محركاً رئيساً للتقدم في العالم. وسيبهر هؤلاء الفنانون الحضور بعروض مبتكرة، مستعينين بأحدث تقنيات العروض الترفيهية وقدراتهم الإبداعية.

وبينما ستُقام جميع الحفلات في ساحة الوصل، القلب النابض لـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث قُبة الوصل التي تمثل شاشة عرض غامر بنطاق 360 درجة، سيكون بوسع زوار «إكسبو» مشاهدة العروض المبهرة على شاشات عملاقة في مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل، إضافة إلى مشاهدة البث عبر الإنترنت.

وقالت نائب رئيس-صُنّاع اللحظة في «إكسبو 2020 دبي»، لبنى هارون: «يسرنا إطلاق سلسلة (أمسيات خالدة)، التي ستقدم نخبة من الفنانين العرب والعالميين في حفلات متميزة بأسلوب وقالب مبتكرين. وسيقدم الفنانون عبر هذه العروض الممتعة والهادفة رؤيتهم لموضوعات (إكسبو 2020 دبي) في احتفال بالإبداع والتنوع والثقافة».

واحتفالاً بأول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، سيكون «قيصر العرب» كاظم الساهر، ممثلاً لهذه المنطقة بأكملها، وبصفته واحداً من الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى الذين حققوا نجاحات كبيرة في تاريخ الفن العربي. سيحتفي «القيصر» بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع الفرص، وهو أحد موضوعات «إكسبو 2020 دبي» الثلاثة، وسيُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية. وسيذاع الحفل على موقع «إكسبو» على الإنترنت و«تلفزيون إكسبو» على «يوتيوب» ويُبث في أنحاء العالم عبر قنوات عدة.

وبهذه المناسبة، قال كاظم الساهر: «أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب (إكسبو 2020 دبي)، وذلك في أول ليلة من (أمسيات خالدة)، إذ ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر». وأضاف: «إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل، وأعدكم بأنها ستكون ليلة رائعة».

يذكر أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون أضخم لقاء ثقافي في العالم، إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة على الصعيد العاطفي طوال فترة ممتدة على مدار 182 يوماً، حيث سينطلق في الأول من أكتوبر ويختتم في 31 مارس 2022. وستسهم في هذه التجارب أكثر من 200 جهة، بما في ذلك دول، ومنظمات متعددة الأطراف، وشركات، ومؤسسات تعليمية، فضلاً عن ملايين الزوار، في إقامة نسخة إكسبو الدولي الأضخم والأكثر تنوعاً على الإطلاق.

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