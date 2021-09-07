«ماجد الفطيم» تطلق من دبي أول متجر ذكي دون صندوق دفع

المصدر: أحمد الشربيني■ دبي

أعلنت شركة ماجد الفطيم، عن إطلاق «كارفور سيتي+»، أول متجر خالٍ من صناديق الدفع في المنطقة، بحضور وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، آلان بجاني، والرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، هاني ويس.

وأفادت الشركة بأن الفرع الجديد الذي تم افتتاحه في مركز تسوق «مول الإمارات» بدبي، يوفر تجربة سريعة وسلسة وخالية من التواصل البشري، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يستخدم المتسوقون هواتفهم الذكية للدخول إلى المتجر، بينما تتم إضافة السلع والمنتجات المختارة بشكل تلقائي إلى سلتهم الافتراضية، عند اختيارها، والمغادرة بسهولة، من دون الحاجة للوقوف في صفوف الانتظار عند صناديق الدفع. ويُعدّ «كارفور سيتي+» الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتحديد آلاف المنتجات بدقة متناهية، وتحسين إدارة المخزون، وتسهيل عملية التسوق للمتعاملين. ويحتوي المتجر على أكثر من 1300 سلعة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والمشروبات والأغذية المعلبة، ووجبات الطعام الجاهزة، إضافة إلى المستلزمات الأساسية، في ما يمكن للمتعاملين الاستفادة من المتجر الجديد ووسائل الدفع الخاصة به، عبر تطبيق «كارفور» MAF Carrefour.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، هاني ويس، إنه تم تصميم «كارفور سيتي+» لتسهيل حياة المتعاملين باستخدام التكنولوجيا. بدوره، قال رئيس الخدمات الرقمية في الشركة، نالا كارونانيتي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش افتتاح المتجر إن «الشركة ستقيم نتائج الإقبال على المركز، وبحسب تلك النتائج سيتم تحديد التوسع في منافذ أخرى مماثلة في السوق المحلية أو في أسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة».

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