"اتصالات" تتيح الدخول المجاني إلى تطبيق الحصن لمشتركي الهاتف المتحرك

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات"، اليوم، عن إتاحة الفرصة لمشتركي الباقات المفوترة والمدفوعة مسبقاً لاستخدام تطبيق الحصن في الأماكن العامة دون الحاجة لتفعيل أو شراء باقة البيانات. وتتيح هذه الخطوة إعفاء تطبيق الحصن من استهلاك البيانات وعدم احتسابها من رصيد البيانات الخاص بمشتركي الهاتف المتحرك.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" خالد الخولي: "يسعدنا توفير الدخول المجاني إلى تطبيق الحصن بما يعكس التزام ’اتصالات‘ المتواصل بالمساهمة في دعم جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني أحدث تقنيات الهاتف المتحرك لاحتواء جائحة كوفيد-19 والتصدي لها والحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين والزوّار من جهة وكذلك تحسين تجارب العملاء من جهة أخرى."

وأشارت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تأكيداً على قرارها الصادر في شهر يونيو الماضي إلى بدء استخدام تطبيق الحصن بصورة حصرية للدخول الآمن إلى معظم الأماكن العامة في إمارة أبوظبي اعتباراً من 20 أغسطس الماضي وذلك لكافة المقيمين والزوار.

ويُستخدم تطبيق الحصن في إجراءات المرور الأخضر ودخول إمارة أبوظبي ويعكس نظام الترميز في تطبيق الحصن حالة التطعيم ومدة صلاحية فحص مسحة الأنف (PCR) حسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر، بالإضافة إلى سجل بكافة نتائج مسحات الأنف السابقة.

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