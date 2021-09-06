تجديد 10.7 آلاف رخصة في دبي تلقائياً خلال يوليو

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي في تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بأنه تم تجديد 10 آلاف و716 رخصة تلقائياً خلال يوليو الماضي، موضحة أن الأنشطة التجارية تصدّرت الرخص المجدّدة حسب فئة الرخصة بنسبة 74%، تبعتها الأنشطة المهنية بنسبة 22%، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

المناطق

أضاف التقرير أن الحصة الكبرى للرخص المجددة تلقائياً في يوليو 2021، كانت من نصيب منطقة بردبي بإجمالي 6009 رخص، حسب المناطق الرئيسة في الإمارة، ثم منطقة ديرة بمجموع 4684 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 23 رخصة.

وبيّن تقرير اقتصادية دبي أنه بالنسبة لتوزيع تلك الرخص حسب أعلى مناطق فرعية في دبي، كان كالآتي: برج خليفة، الكرامة، نايف، بورسعيد، المركز التجاري الأول، النهدة الأولى، المرر، منخول، عيال ناصر، والقرهود.

الشكل القانوني

وتوزعت الرخص المجدّدة تلقائياً، وفقا للشكل القانوني، كما يلي: شركات ذات مسؤولية محدودة تصدرت بنسبة 62%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 23%، بينما توزعت بقية النسب على شركات الأعمال المدنية: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات أجنبية، فروع شركات/‏‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة عامة، شركات تضامنية، شركات توصية بسيطة، وشركات مساهمة خاصة، ومكاتب ارتباط حكومي.

تسهيل المعاملات

وكانت اقتصادية دبي أطلقت خدمة التجديد التلقائي لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات.

وتعدّ المبادرة خدمة استباقية، إذ يصل المتعامل رسالة لتجديد رخصته المنتهية، تضم قنوات الدفع وما على المتعامل سوى الدفع للتجديد.

أتنشطة غير مشمولة

يشار إلى أنه توجد أربعة أنشطة اقتصادية خاصة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لا تشملها خدمة التجديد التلقائي، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، نقل الركاب بالسيارات الفخمة، تأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، فضلاً عن نشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري، هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

دفع الرسوم

يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني، التي تضم بوابة حكومة دبي الذكية، «آفاق للتحصيل»، تطبيق DED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك).

كما يمكنهم الدفع من خلال شركة «آفاق للتمويل الإسلامي» عن طريق التحويل البنكي، أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي.

ويمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع/‏‏‏ ماكينات الصراف الآلي).

«استثمر في دبي»

يمكن الحصول على خدمات التراخيص التجارية وبدء الأعمال في إمارة دبي خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك من خلال «استثمر في دبي»، المنصّة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال من دون مراجعة أي مركز خدمة.

وتتوافر على المنصّة الخدمات التالية: الموافقة المبدئية، حجز اسم تجاري، إصدار الرخص الفورية، رخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رخص انطلاق، رخصة تاجر، إضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وخدمة تجديد الرخص التجارية.

وللبدء في أي مشروع تجاري، يمكن زيارة المنصّة عبر الرابط: (invest.dubai.ae)، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم: (600500006).

«بردبي» تستحوذ على الحصة الأكبر من الرخص المجدّدة بـ6009 رخص.

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