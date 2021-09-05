«جام مارينا ريزيدنس».. مبنى سكني بمسار للجري ومنطقة للشواء

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«جام مارينا ريزيدنس» هو مبنى سكني مكون من 41 طابقاً، وهو مشروع لشركة «خطيب وعلمي» للتطوير العقاري، في موقع استراتيجي من منطقة «مرسى دبي».

يضم المبنى 220 شقة، و11 استوديو، و2 «بنتهاوس» وثلاث فلل، ويقدم مرافق عالية الجودة، مثل: خدمة الاستقبال وغرف «ساونا» مشتركة، و«جاكوزي»، ومنطقة للشواء، إضافة إلى مسار جري، وملعب كرة سلة، ومنطقة لعب للأطفال خارجية وغرفة «يوغا».

تتوافر أيضاً صالة ألعاب رياضية وطاقم تدريب، كما تتوافر بركة سباحة تطل على المرسى. ويجاور المبنى مجموعة من الأماكن الترفيهية والمطاعم والمقاهي ومحال البقالة، فضلاً عن محال تجارية ضمن المبنى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news