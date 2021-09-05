«بنك المارية» يطوّر تطبيقه مع «تنظيم الاتصالات» لمساندة خدماته وتطويرها

المصدر: أبوظبي . الإمارات اليوم

قام بنك المارية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتطوير تطبيقه الخاص بفتح خدمات الحسابات الجارية، من خلال تطبيق (UAE Pass)، وهو مشروع مشترك بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وهيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية، ليصبح تطبيق «الهوية الرقمية» هو البوابة الرئيسة لفتح الحسابات البنكية دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق ثبوتية، والتي تعد التقنية الأسرع والأكثر أماناً، والأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسمى خدمة الـ«UAEPass» المصرفية.

وقال نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، إن «انضمام بنك المارية المحلي إلى منظومة الهوية الرقمية، ينسجم مع مفهوم التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، للنهوض بأعباء التحول الرقمي، وترسيخ دعائم مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي». وأضاف الزرعوني: «نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، نرحب بأي مبادرة من المصارف والشركات الخاصة في الدولة، للمساهمة في تطبيق استراتيجيات الحكومة الرقمية، من خلال تبني الحلول والخدمات التي نعمل على تطويرها انطلاقاً من دورنا كممكّن للتحول الرقمي على المستوى الوطني. وفي هذا السياق نرحب بهذه الخطوة من بنك المارية، ونأمل أن تؤتي ثمارها لجهة تطبيق أهداف البنك في خدمة عملائه، عبر قنوات رقمية سريعة وسهلة، وعلى مدار الساعة». وقال نائب الرئيس التنفيذي، حميد العطار: «شهد تطبيق بنك المارية إقبالاً كبيراً من العملاء، وذلك بعد طرحه يوم الأربعاء 7 يوليو 2021، وحيث إن الكثير من العملاء قاموا بتقديم اقتراحات مختلفة من شأنها تطوير خدمة فتح الحسابات، قام فريق التطوير لدى بنك المارية، بالتعاون مع (هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية) بالعمل معاً لتسهيل عملية فتح الحسابات، واستخدام بصمة الوجه (سيلفي) للحصول على خدمات أكثر أماناً للعملاء الذين يرغبون في تجنب قدر كبير من إجراءات ملء الاستمارات، وعمليات التوثيق، ضمن رؤية رئيس ومجلس إدارة بنك المارية، بتقديم خدمات رقمية لدعم التطور الرقمي لدولة الإمارات». يشار إلى أن بنك المارية المحلي، قام بتطوير تطبيقه على أساس المشاركة في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، والتي من شأنها أن تكون موائمة لخدمة المجتمع بشكل أكبر لكلا الفئتين من الأفراد والشركات. كما سيتم تطوير تطبيق «بنك المارية» وفقاً للجدول الزمني لطرح المنتجات والخدمات المصرفية. وسيتم إضافة خدمات جديدة كل أسبوعين، والإعلان عنها في حينه، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل «إنستغرام» و«تويتر» و«فيس بوك».



. انضمام «المارية» إلى «الهوية الرقمية» ينسجم مع مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

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