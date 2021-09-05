الحفاظ على البيئة

المصدر: دبي ■ وام

قال المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، إن الدائرة تلتزم بالحفاظ على البيئة بما يدعم جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي.

وأضاف: «يعد المسجد، وهو الأول من نوعه في العالم، نموذجاً رائداً في اتّباع أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، لمستقبل بيئي أفضل»، مؤكداً أن حصول المسجد على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء دلالة على تلبية معايير الاستدامة الدولية، من خلال تحقيق الكفاءة بإيجاد بيئات صحية.

وأضاف: «تعمل الدائرة برسالة ذات توجه عالمي بنشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية، وتنمية العمل الخيري، وعمارة المساجد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويأتي تدشين المسجد انعكاساً للتميز في المبادرات التي تعطي الأولوية للممارسات المستدامة وصحة الإنسان».

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