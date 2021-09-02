«الياه سات» تستعد لإطلاق «الثريا 4-NGS» في النصف الثاني من 2023

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الياه للإتصالات الفضائية «الياه سات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والمتخصصة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، عن اختيار مجموعة «جي إم في» GMV الإسبانية لتوفير أنظمة التحكم بالأقمار الصناعية وديناميكيات الطيران للقمر الاصطناعي من الجيل التالي «الثريا 4-NGS»، والذي يمثل الجيل الجديد من نظام الإتصالات الفضائية المتنقلة عبر النطاق الترددي «L-Band»، إذ تخطط «الياه سات» لإطلاق القمر الجديد في النصف الثاني من العام 2023، على أن يبدأ تشغيله في العام 2024.



أنظمة تحكم

وعبر هذه الشراكة الجديدة، ستزود «جي إم في»، قمر «الياه سات» الاصطناعي من الجيل التالي «الثريا 4-NGS» بنظام التحكم بالأقمار الصناعية (Hifly) ونظام ديناميكيات الطيران (FocusSuite) لتحقيق أقصى قدر من القيمة المضافة والموثوقية والمرونة وسهولة الاستخدام.

سيوفر نظام التحكم قدرات تحكم آمنة وموثوقة بالقمر الصناعي على امتداد فترة خدمته، باستخدام أدوات فعَّالة وسهلة الاستخدام. أما نظام ديناميكيات الطيران فيساعد «الياه سات» على تحسين الأداء وزيادة عمر القمر الصناعي «الثريا 4-NGS» التشغيلي، ما بحسين كفاءة النفقات الرأسمالية على المدى الطويل للشركة. كما ستكون مجموعة «جي إم في» مسؤولة عن تركيب ودمج مركز التحكم، وصيانة الأنظمة، وتدريب مشغّلي القمر الصناعي في شركة «الياه سات».

وأكدت «الياه سات» أن الشراكة الجديدة محطة مهمة في مسيرتها، إذ تواصل الاستعداد لإطلاق قمرها الاصطناعي من الجيل التالي «الثريا 4-NGS»، والذي يشكل واحداً من الأسس الإستراتيجية للنمو في الشركة، كما يدل على التزامها بتوفير خدمات اتصالات فضائية متنقلة آمنة وموثوقة للمتعاملين في العالم.



خطوة مهمة

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في «الياه سات»، عدنان المهيري: «نتخذ خطوة مهمةً في إطار استعداداتنا لإطلاق القمر الصناعي (الثريا 4– NGS)، الجيل التالي من أقمار (الياه سات) الاصطناعية»، مؤكداً أن عمليات إنشاء القمر الصناعي تسير وفقاً للجدول الزمني الموضوع لها، وذلك بعد إتمام مرحلة المراجعة الأولية للتصميم بنجاح في يونيو الماضي. وتوقع أن يتم إطلاق القمر الجديد في النصف الثاني من العام 2023، على أن يبدأ تشغيله في العام 2024.

وأضاف: «سيسهم (الثريا 4-NGS) في تحقيق النمو السريع في كافة أعمال (الياه سات) الحالية والجديدة. كما سيعزز موقع المجموعة الريادي عالمياً في قطاع الاتصالات الفضائية، إذ سيعزز قدرة الشركة على توفير أفضل خدمات الاتصالات باستخدام أحدث التقنيات للمتعاملين التجاريين والحكوميين في دولة الإمارات والعالم».

خدمات اتصال أسرع

أكدت «الياه سات»، ان القمر الاصطناعي «الثريا 4-NGS» سيضمن تحقيق الاستفادة القصوى من سعة النطاق الترددي، ما يتيح للشركة خدمة المزيد من المتعاملين عبر التوزيع الذكي والفوري للموارد، وتحسين جودة شبكة الاتصالات والخدمات.

ولفتت إلى أن المتعاملين الذين يستفيدون من خدمات الشركة الأرضية والبحرية والجوية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والأفراد والشركات، سيستفيدون من خدمات اتصال أسرع وأكثر ثباتاً تزيد سرعتها عن 1 ميغابيت/ثانية، ما يضمن تجربة استخدام متميزة وخدماتٍ أفضل عموماً.

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