محمد بن راشد يطلع على الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة «إكسبو 2020 دبي»

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم.

وقال سموه في تغريدتين على "تويتر": اطلعت على الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم في ١ أكتوبر ٢٠٢١ .. الفرق مستعدة.. البنية التحتية مكتملة.. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد الجائحة.. الإمارات العربية المتحدة ودبي ستكون محط أنظار ١٩١ دولة.. متفائل بالحدث الأجمل والأعظم.

وأضاف: نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة.. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي.. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها ١٩١ دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله.

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