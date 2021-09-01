البيرو تُعلن رسمياً عن مشاركتها في «إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ستعرض دولة البيرو خلال مشاركتها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، على مدى ستة أشهر، التنوّع البيولوجي والثقافي لمناطقها الـ25 ابتداءً من جبال الأنديز ومروراً بالسواحل والغابات وانتهاءً بالبحر. وسيمنح هذا الحدث الدولي البارز دفعة قوية لأنشطة السياحة والتصدير في البلاد التي تشهد حالياً مرحلة من الانتعاش الاقتصادي. ونُقدّر أن تصل مشاركة البيرو في هذا الحدث إلى 70 مليون دولار أميركي. وسيمتدّ جناح البيرو على مساحة 2500 متر مربع موزعة على أربعة طوابق، وسيضم أقساماً للأعمال والمطاعم للترويج لفن الطهي البيروفي.

وأشار وزير التجارة الخارجية والسياحة، روبرتو سانشيز، إلى أن المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» تتماشى مع الاهتمامات الحكومية المتمثلة في تحقيق سياحة وتجارة خارجية مستدامة ولامركزية تعود بالفائدة على جميع سكان البيرو.

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