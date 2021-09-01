الشكاوى من خدمات «اتصالات» و«دو» تتراجع 5.7% خلال 8 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

تلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 20 ألفاً و400 شكوى من مشتركين بشأن خدمات من شركة «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بتراجع مقداره 1242 شكوى، ونسبته 5.7%، مقارنة بعدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال الفترة نفسها من عام 2020، التي بلغت 21 ألفاً و642 شكوى تقريباً.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 11 ألفاً و136 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 9264 شكوى من خدمات «دو» خلال الفترة نفسها، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من المشغلين في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأكد التقرير أنه تم إغلاق 88.4% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، كما تم إنجاز حل 9.8% من الشكاوى خلال فترة تزيد على خمسة أيام، في حين تم إغلاق 82.8% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، وحل 15.1% من الشكاوى في فترة تزيد على خمسة أيام.

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» بلغ 58.7%، ومعدل «عدم الرضا» 19.6%، ونسبة «الحياد» 21.7%، في حين بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 67.3%، ومعدل «عدم الرضا» 13.4%، ونسبة «الحياد» 19.3%.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news