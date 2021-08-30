جمارك دبي تدعم المهارات القيادية لمديري التفتيش في المراكز الجمركية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد مركز تطوير القيادات الجمركية في جمارك دبي، الورشة الافتتاحية لبرنامج القيادات الجمركية في دفعته السادسة، الخاصة بمديري التفتيش الجمركي، وذلك بالتعاون مع جامعة دبي، بحضور كل من المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، الدكتور عبدالله بوسناد، والمدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، محمد الغفاري، ومنتسبي البرنامج، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير وتعزيز المهارات القيادية لمديري التفتيش الجمركي.

وقال الدكتور عبدالله بوسناد إن «برنامج القيادات الجمركية فريد من نوعه، ويهدف إلى تأهيل الكوادر القيادية المواطنة من أجل دفع مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، التي تندرج في إطار تطبيق الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، حيث يمزج برنامج قيادات جمارك دبي في دفعته السادسة بين التعلمين النظري والعملي، ويركز على ثلاثة مساقات، هي إدارة الجمارك المبتكرة، ورقمنة إدارة العمليات الجمركية، والقيادة الرشيقة».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي على اهتمام الدائرة بتدريب قيادات مؤهلة للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، وقادرة على تحقيق المهام الحيوية التي تقوم بها جمارك دبي على صعيد حماية المجتمع وتيسير التجارة.

وأشار إلى حرص الدائرة على تزويد القيادات بكل المهارات والقدرات المتطورة التي تؤهلهم لاستشراف المستقبل، ومواكبة الخطط الطموحة لدولة الإمارات عموماً ولإمارة دبي على وجه الخصوص، التي تتوجها «مئوية الإمارات 2071» الهادفة إلى استكمال الإنجازات المحققة على مدار 50 عاماً من عُمر الدولة.

ودعا بوسناد المنتسبين للبرنامج إلى المشاركة النشطة في أعمال الورشة، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والإدارية، التي تخدم العمل الجمركي والتطلعات المستقبلية لاستشراف مستقبل جمارك دبي، في ظل التحول العالمي الشامل إلى الاقتصاد الرقمي المرتكز على ثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news