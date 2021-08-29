"لوسي".. أقدم حفرية بشرية تشارك بجناح إثيوبيا في "إكسبو 2020"

المصدر: دبي - وام

أكد ميسغانو آرغا وزير الدولة للتجارة والصناعة والمفوض العام لجناح إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي أن جناح بلاده، الذي يحمل شعار "أرض الأصول والفرص"، سيركز على استعراض تراث أثيوبيا الغني والفرص التي تقدمها في مختلف المجالات.

وقال المفوض العام لجناح إثيوبيا، إن دبي تشكل وجهة مثالية للاستثمار وحاضنة للأعمال، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي المميز، الذي يعزز مكانتها كمنصة تصل بين القارات.

وأضاف : "هذه المكانة العالمية التي حققتها دبي تجعلها الوجهة المثالية لاستضافة فعالية عالمية على هذا المستوى والتي من شأنها تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار بين مختلف دول العالم".. لافتا إلى وصول نسخة"لوسي" إلى جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي .

وستكون لوسي أقدم حفرية بشرية يعثر عليها ومحط الأنظار في جناح إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي، والتي يقدر عمرها بما يقرب من 3.2 مليون عام، وهي أقدم هيكل عظمي لحفرية للبشر يعثر عليها على الإطلاق و التي يطلق عليها اسم "دنكنش" باللغة الأمهرية في شمال شرق إثيوبيا عام 1974، وستعرض نسخة مطابقة عنها في جناح إثيوبيا بموقع إكسبو 2020.

وستعرض هذه النسخة في جناح إثيوبيا على مدى 182 يوما من افتتاح إكسبو 2020 دبي وحتى انتهائه، لتمنح الزوار فرصة للقاء أقدم حفرية لأسلاف البشر يعثر عليها على الإطلاق والاحتفاء بها.

وذكر ميسغانو آرغا أن جناح إثيوبيا سيستعرض تاريخ إثيوبيا. وأشار المفوض العام لإثيوبيا في إكسبو 2020 دبي إلى أن جناح إثيوبيا يهدف لاستعراض التنمية المبتكرة لموارد بلاده الطبيعية والصناعة والاقتصاد الرقمي والتنوع في الثقافة والطبيعة .

وأوضح ميسغانو آرغا أن مساحة جناح إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي تبلغ 1860 مترا مربعا تضم مساحة بناء إجمالية تبلغ ثلاثة آلاف متر مربع ..مشيرا إلى أن تكلفة بناء الجناح والتشغيل تُغطَّى عبر برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص حيث توفر الحكومة والقطاع الخاص الموارد اللازمة لتغطية التكلفة.

وحول ما يميز جناح إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي، قال ميسغانو آرغا إن محتوى جناح إثيوبيا يقدم تصورا لمستقبل بلاده في العام 2045 حيث يتيح الحدث الدولي فرصة لتعزيز سمعة إثيوبيا فيما يوفر الجناح شعورا بالأمل والفضول والمرح الشديد لدى الزوار ورؤيته للمستقبل.

وأضاف أن رسالة جناح إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي هي أن بلاده ستلعب دورا مهما في بناء مستقبل أفضل للعالم فيما سيسلط الجناح الضوء على عدة جوانب بعضها يتعلق بالتجارة والمعاملات والجوانب ذات الصلة بالتعاون التجاري والسياحة والاستثمار.

وأكد أن مشاركة إثيوبيا في إكسبو 2020 ستكون عبر المحتوى المتميز والإبداعي الذي ينسجم مع مفهوم "تواصل العقول وصُنع المستقبل" حيث سيتعرف زوار إكسبو 2020 دبي الذين سيأتون إلى جناح إثيوبيا على فرص كثيرة للتعاون وسيستكشفون ويستثمرون كشركاء عالميين في اقتصاد ضخم في المستقبل.

ولفت إلى أن الموارد المستدامة وتنوع الجوانب الاجتماعية سيخلقان تجارب قيّمة لزوار إكسبو 2020 دبي على وجه الخصوص وسيسهمان في الكثير من المحتوى والأنشطة بشكل عام وهو ما يؤدي إلى نجاح إكسبو 2020 دبي ككل.

وأكد المفوض العام لإثيوبيا في إكسبو 2020 دبي أن دولة الإمارات أحد أهم شركاء إثيوبيا في مختلف المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي وبشكل خاص في الاستثمار والتجارة وقطاع السياحة

وأكد أن مشاركة إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي تجسد الإيمان الصادق بجهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين إثيوبيا ودولة الإمارات في الأجل الطويل وجديتنا في تعزيز هذه الجهود.

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