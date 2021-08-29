«توازن»: 25% من وظائف الشركة تشغلها مواطنات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، طارق عبدالرحيم الحوسني، إن نسبة النساء الإماراتيات في «شركة توازن القابضة» بلغت نحو 25% من إجمالي الوظائف، فيما يستحوذن على نحو 10% من الوظائف الفنية والتقنية فيها.

وأشار الحوسني بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى أن «توازن القابضة» حريصة على دعم وتعزيز الكفاءات والخبرات المواطنة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الشركة فخورة برأسمالها البشري الذي يضم كفاءات وخبرات وطنية متميزة قادرة على إدارة وتطوير مشروعات الشركة ومبادراتها المستقبلية بمهنية واحترافية عالية.

وأضاف أن «توازن القابضة» عملت على استقطاب الكوادر المواطنة، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتطوير لها من خلال برامج متقدمة تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي، والشركات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية داخل الدولة وخارجها، موضحاً أن «توازن القابضة» قطعت خطوات واسعة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015–2021 التي تهدف إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وضمان مشاركتها في كل المجالات.

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