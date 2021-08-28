فولكس فاجن تلغي ناقل الحركة اليدوي في باسات وتيجوان

المصدر: فولفسبورج - أ ف ب

أعلنت مجموعة فولكس فاجن اعتزامها زيادة الاعتماد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي في الأجيال القادمة من سياراتها.

وقال متحدث باسم المجموعة اليوم السبت إن فولكس فاجن ستتوقف عن إنتاج موديلات تعمل بناقل الحركة اليدوي في الجيل القادم من الطرازين باسات وتيجوان.

ومن المنتظر أن تتوقف فولكس فاجن عن إنتاج سيارات تعمل بناقل الحركة اليدوي من هذين الطرازين اعتبارا من عام 2023.

وأشار المتحدث إلى تزايد أعداد العملاء الذين يرغبون في الراحة التي توفرها تقنية ناقل الحركة الأوتوماتيكي وقال إن فولكس فاجن ستتبع هذا الاتجاه، وتابع أن الاختيار المثالي للناقل الأوتوماتيكي سيكون له تأثير إيجابي على استهلاك الوقود، وتابع أن الجيل التالي من باسات وتيجوان سيتم تعديله ليعمل بناقل أوتوماتيكي.



في المقابل، لفت المتحدث إلى أن الناقل اليدوي سيستمر في موديلات أخرى ولاسيما في الموديلات المدمجة والسيارات الصغيرة حتى نهاية العقد على الأقل.

كما تعتزم فولكس فاجن حصر إنتاج السيارات الكهربائية على الناقل الأوتوماتيكي فقط.

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