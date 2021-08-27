«سيتي» يحتفي بشعار «إكسبو 2020» خلال مواجهته مع فريق أرسنال

المصدر: مانشيستر ■ وام

يسلط نادي مانشستر سيتي لكرة القدم الأضواء العالمية على «إكسبو 2020 دبي»، بالتزامن مع مباراته المرتقبة في مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز غداً. ويشهد «استاد الاتحاد» في مدينة مانشستر، غداً، عدداً من الفعاليات الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، تتضمن استعراض شعار الحدث المميز في مناطق مختلفة من الملعب، وعلى الشاشات الضخمة خلال المباراة، كما يظهر الشعار على قمصان «الإحماء» التي يرتديها اللاعبون، إضافة إلى الراية التي تغطي دائرة منتصف الملعب قبيل انطلاق المباراة، وشعارات النادي الضخمة المرسومة بأضواء «ليد» الظاهرة بشكل بارز على جوانب خط التماس خلال المباراة. كما يستعرض نادي «مانشستر سيتي» مجموعة من الفيديوهات التي تسلط الضوء على «إكسبو 2020 دبي» على الشاشات الضخمة في الملعب، ويبثها عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن تغطيته التحضيرية للمباراة.

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