%27.7 نمواً في الشحن الجوي عبر «دبي الدولي» خلال النصف الأول

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي كميات حجم الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى مليون و257 ألفاً و208 أطنان، مقابل 984 ألفاً و68 طناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 27.7%.

ووصل حجم الشحن الجوي في مطار دبي الدولي إلى ذروته في مارس 2021، بعد أن سجل نحو 197 ألف طن، فيما أظهرت البيانات مستويات نمو متواصلة على أساس شهري خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2021.

إلى ذلك، بلغ حجم الشحن الجوي عبر مطار آل مكتوم الدولي 110 آلاف و988 طناً، خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو من العام الجاري، مقابل 107 آلاف و515 طناً بنسبة نمو 3.2%، كما وصل حجم الشحن الجوي بالمطار ذروته في يونيو الماضي، مسجلاً 19 ألفاً و211 طناً.

يشار إلى أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 12.56 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021، ووصل إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الذين استخدموا «دبي الدولي»، خلال يوليو الماضي، إلى مليون و915 ألفاً و887 مسافراً.

وكان عدد المسافرين خلال يناير 2021 الأنشط بنحو 2.04 مليون مسافر، وفبراير1.67 مليون مسافر، ومارس نحو 2.03 مليون مسافر.

بدوره، سجل أبريل الماضي 1.87 مليون مسافر، ومايو نحو 1.47 مليون مسافر، ويونيو 1.55 مليون مسافر.

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