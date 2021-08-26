اتفاقية تتيح تحويل طائرات المسافرين إلى «شحن»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت «شركة الاتحاد الهندسية» عن توقيع شراكة استراتيجية مع «شركة إسرائيل لصناعات الفضاء»، بهدف تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن من طراز «بوينغ 777-300ER».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، توني دوغلاس، إن طائرات «بوينغ 777-300ERSF» تمثل نجاحاً تقنياً كبيراً، لكونها الأكبر في فئتها التي تقدم حلول شحن واسعة النطاق، لافتاً إلى أن هذه الطائرة تسهم في تلبية الطلب، كما تعد الأكثر ربحية وصداقة للبيئة، وتقدم حلولاً مبتكرة للمتعاملين من شركات الطيران، كما تمثل وسيلة ممتازة للارتقاء بمستوى القيمة للأعمال.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد الهندسية»، عبدالخالق سعيد: «تسهم شراكتنا مع (إسرائيل لصناعات الفضاء)، في تعزيز قدراتنا من القوى العاملة الماهرة، وترسيخ مكانة (الاتحاد الهندسية) كأحد مراكز التميّز في أبوظبي، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030».

بدوره، أعرب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء، بواز ليفي، عن ثقته بأن الاتفاقية ستؤدي إلى إبرام مزيد من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأعمال على صعيد المنطقة.

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