«المنتدى الأفريقي للأعمال» يبحث آليات الاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





تبحث فعاليات الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال التي تنظمها «غرفة دبي» و«إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، التصورات المستقبلية لاقتصادات دول القارة الأفريقية، وفرص النمو والتطور في ظل المتغيرات الحالية، إضافة إلى مناقشة آفاق تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دبي وقارة أفريقيا في مرحلة ما بعد «كوفيد ــ 19». كما ستركز المناقشات على آليات الاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة التي أثبتت أنها نموذج اقتصادي يحتذى به، إذ حقق الاقتصاد الإماراتي نتائج إيجابية في معظم المؤشرات الاقتصادية ونجح في تحقيق أسرع تعاف اقتصادي وتسجيل اعلى معدلات النمو.

وستركز جلسات المنتدى الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي» يومي 13 و14 أكتوبر المقبل، على عدد من الموضوعات والقضايا المهمة، في مقدمتها تسريع تبني التقنيات الحديثة، وآفاق دعم الابتكار وآليات تعزيز الأمن الغذائي والتمويل المستدام، إضافة إلى بحث آفاق بناء اقتصاد المستقبل الذكي، والتحول للصناعة لتعزيز التعافي الاقتصادي.

وقال المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد مبارك بوعميم، إن انعقاد المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه الاقتصادات حول العالم توجهاً نحو التعافي من تداعيات أزمة «كوفيد – 19»، والذي من شأنه أن يشكل مساهمة عملية في رسم التصورات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية بين دبي ودول القارة السمراء، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستتاح أمام قطاعات الأعمال في هذه المرحلة.

وأضاف: «يحرص المنتدى في دورة العام الجاري على بحث جميع القضايا التي تسهم في تعزيز فرص التعافي وتجاوز التحديات والعقبات التي تعوق تحقيق النمو الاقتصادي في الدول الأفريقية، وإيجاد حلول تمكن من الاستفادة من جميع الفرص والمتغيرات الاقتصادية للانفتاح على الأسواق العالمية، مع وضع الأسس التي تسهم في استعادة الأسواق الأفريقية لمكانتها العالمية كأحد أهم المناطق الاستثمارية في العالم».

وأكد بوعميم أن المنتدى يمثل فرصة فريدة من نوعها لمناقشة القضايا، وتبني الابتكارات بهدف توفير بيئة اقتصادية رقمية متطورة تسهم في تسريع وتيرة النمو، وتطوير مجتمع الأعمال في أفريقيا.

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