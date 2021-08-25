مراكز التسوّق في دبي تقدم عروضها حتى 29 أغسطس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بدأت مجموعة مراكز التسوّق في دبي بإطلاق العديد من العروض للطلاب وأولياء الأمور، بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، بتوفير كل المستلزمات الدراسية والأجهزة اللوحية، استعداداً لاستقبال العام الدراسي، إذ تعدّ عروض العودة إلى المدرسة إحدى أبرز فعاليات «مفاجآت صيف دبي».

ويمكن للمتسوّقين الذين يزورون وجهات البيع بالتجزئة، التابعة لمجموعة مراكز التسوّق في دبي، والبالغ عددها 18 مركزاً للتسوّق، الاستفادة من مجموعة كبيرة من التخفيضات على المنتجات الأساسية، تشمل أزياء وقرطاسية وأحدث الأجهزة الإلكترونية.

وتصل نسبة التخفيضات إلى 75% خلال «مفاجآت صيف دبي»، بهدف مساعدة أولياء الأمور والأطفال على الاستعداد للعام الدراسي الجديد، فيما يستمر عرض العودة إلى المدرسة من «مجموعة مراكز التسوّق في دبي» حتى 29 أغسطس.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن المتسوّقين الذين ينفقون 200 درهم، في أي من وجهات التسوّق التابعة لمجموعة مراكز التسوّق في دبي، سيحظون بفرصة الفوز بإحدى الجوائز التي تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف درهم. وستتم مشاركة الجائزة بين 20 أسرة من سعيدي الحظ، إذ يدخل المتسوّقون في السحب تلقائياً للفوز بجائزة قدرها 5000 درهم، من خلال السحوبات التي ستتم أيام 17 و24 و29 أغسطس الجاري.

وتلتزم جميع المتاجر ومـــــــراكز التسوّق المشاركة في مفاجآت صيف دبي، وموسم العودة إلى المدرسة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والســــــــــلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتمـــــاعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

فرصة سداد الأقساط المدرسية

أعلنت سلسلة متاجر «كارفور»، التي تملكها وتديرها «ماجد الفطيم» في دولة الإمارات، أن «كارفور الإمارات»، أطلق ابتداءً من 12 أغسطس، مبادرات عدة، من شأنها الإسهام في التخفيف من الضغوط المالية المرافقة للعودة إلى المدرسة، تشمل تخفيضات استثنائية تصل حتى 50% على عدد من المنتجات، مثل الأدوات والحقائب المدرسية والملابس والأطعمة والأجهزة الإلكترونية.

وستحصل العائلات على ألعاب مجانية مع كل 99 درهماً تنفقها على سلع محددة، فضلاً عن فرصة الفوز بسداد الأقساط المدرسية في مدارس «جيمس للتعليم»، مع كل عملية شراء بقيمة 150 درهماً.

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