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    "الأوراق المالية" تحذر المستثمرين من التعامل مع شركة غير مرخصة

    المصدر:
    • عبير عبدالحليم - أبوظبي
    التاريخ:

    حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، المستثمرين من التعامل مع شركة (A3 Trading)
    وقالت الهيئة، في افصاح صادر عنها، أمس ان الشركة  غير حاصلة على أي ترخيص من الهيئة ولذلك تحذر من التعامل معها في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة، دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة منها.
    ونوهت  الهيئة إلى أن هذا التحذير  يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين بعدما لوحظ قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

     

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