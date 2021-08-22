مشروع تحت الإنجاز.. «رويال أتلانتس ريزيدسيز».. مشروع بتصميم متميز على «جزيرة النخلة»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «رويال أتلانتس ريزيدنسيز»، المشهور بـ«أتلانتس 2»، من أهم المشروعات الفندقية السكنية المتوقع افتتاحها نهاية العام الجاري على «جزيرة النخلة»، والذي نال تصميمه المميز عدداً من الجوائز.

تم إنجاز ما يزيد على 81% من المشروع الملاصق لفندق «أتلانتس النخلة»، بحسب المعلومات المتاحة على تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك.

يمتد المشروع على مساحة 485 ألفاً و708 أقدام مربعة، ويبلغ ارتفاعه 185 متراً، أي ضعف فندق «أتلانتس» نفسه، ويتكون من 232 وحدة عقارية تتنوع بين سكنية وفندقية، ويوفر مطاعم مميزة، وبركة سباحة موجودة على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض، فضلاً عن المرفق الرياضي والصحي، وحدائق على الأسطح.

وعلمت «الإمارات اليوم» من مصادر مطلعة، أنه تم تنفيذ صفقة على عقار مطروح للبيع في المشروع بقيمة 180 مليون درهم، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة قريباً، وتسجيلها في «أراضي دبي» تسمح بمهلة شهرين لتسجيل العقار بحسب القانون.

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