«ريبورتاج» تطلق «المارية فيستا 2» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «ريبورتاج العقارية»، الشركة المتخصصة بمجال التطوير العقاري بالإمارات، مشروع «المارية فيستا 2»، الذي سيوفر 588 وحدة سكنية جديدة في جزيرة المارية بأبوظبي، بأسعار تبدأ من 329 ألف درهم.

وقال الرئيس التنفيذي في «ريبورتاج العقارية»، إسلام أحمد سليمان، إن إطلاق «المارية فيستا 2» يأتي بعد النجاح الذي حققه مشروع «المارية فيستا 1»، مشيراً إلى الموقع المتميز لمشروع «المارية فيستا» في قلب منطقة حرة، ما يوفر فرصة مثالية للعيش وللاستثمار.

وأوضح أن الشركة ستبدأ قريباً في الأعمال الإنشائية بمشروع «المارية فيستا 2»، تمهيداً لإنجازه بحلول الربع الرابع من عام 2025. ويتألف «المارية فيستا 2» من برج يوفر 588 شقة سكنية، بارتفاع 29 طابقاً، فضلاً عن منطقة محال تجارية، ومنطقة مكاتب، ومواقف مغطاة بسعة 810 سيارات، كما سيضم المشروع مسجداً، وحمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية، ومنطقة ألعاب أطفال. وأكد أن استمرار «ريبورتاج العقارية» في إطلاق المشاريع الجديدة رغم التحديات التي فرضتها تداعيات الجائحة على القطاع العقاري، يعكس قوة الملاءة المالية للشركة، وهو ما يظهر في تحقيق الشركة مبيعات قوية خلال العامين، الحالي والماضي. وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات تجاوزت 892 مليون درهم منذ بداية عام 2021 حتى الآن، مقابل 424 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، بنمو 110%.

وكانت «ريبورتاج» قد حققت مبيعات بقيمة 812 مليون درهم خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019.

وأكد سليمان تقدم الأعمال الإنشائية بكل مشاريع الشركة وفق الجدول الزمني، تمهيداً لتسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المحددة.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر أكثر من 5500 وحدة سكنية، ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وكانت «ريبورتاج» قد أطلقت قبل نحو عامين مشروع «المارية فيستا 1»، الذي يضم 772 وحدة سكنية، ويمتد على مساحة بناء إجمالية تصل إلى 958 ألف قدم مربعة، ومن المقرر تسليمه خلال النصف الأول من 2024.

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