«جمارك دبي» تتلقى 43 ألف فكرة للتطوير منذ العام 2000

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة جمارك دبي أن إجمالي عدد الأفكار المقدمة لتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي توفرها الدائرة للمتعاملين، جاوز 43 ألف فكرة، أُرسلَّت عبر كافة الأنظمة الالكترونية لتقديم الأفكار إلى «جمارك دبي»، وذلك منذ بداية العمل بهذه الأنظمة الالكترونية في العام 2000 وحتى نهاية النصف الأول من العام 2021.

أفكار وابتكارات

وأفادت الدائرة في بيان لها اليوم، بأن الأفكار والابتكارات المقدمة إلى الدائرة على مدار هذه الفترة، أثمرت عن تطوير 268 ابتكاراً نوعياً شملت مختلف جوانب العمل الجمركي، في ما وصل عدد المبتكرين في الدائرة إلى 75 مبتكراً ومخترعاً جمركياً، وجاوز عدد الجوائز التي حصلت عليها «جمارك دبي» في مجال الابتكار 130 جائزة محلية وعالمية.

وارتفعت نسبة سعادة الموظفين والمتعاملين من أنظمة الإبداع والابتكار إلى أكثر من 83.9%، في ما وصلت نسبة التظلمات على هذه الأنظمة إلى أقل من 1.4% من المسموح به في حكومة دبي وهو 10%، كما بلغت نسبة حل ومتابعة الأفكار خلال 15 يوم عمل 92%، ووصلت نسبة الأفكار المجدية خلال النصف الأول من العام 2021 نحو 55% من الإجمالي، ونسبة الأفكار المطبقة 35%.

قيادة وفريق

وقال مدير مركز الابتكار في «جمارك دبي»، حسين الفردان، إنه تم تحقيق هذه الإنجازات بفضل إيمان فريق القيادة العليا بالدائرة بأهمية الابتكار، وحرصه على تحفيز الموظفين لتطوير الأفكار والابتكارات الجديدة باستمرار، من خلال الموافقة على ابتكارات الموظفين وتطويرها وتطبيقها مباشرةً، لتحقيق قفزة نوعية في عدد الابتكارات والاختراعات الرائدة التي تطورها الدائرة، والفوز بجوائز محلية وإقليمية ودولية في مجال الابداع والابتكار بشكل دائم ومستمر، ما يعزز موقع «جمارك دبي» في مقدمة المؤسسات الحكومية الرائدة بمجال الابداع والابتكار على المستوى العالمي.

جوائز وترشيحات

وأضاف: «تواكب (جمارك دبي) الإنجازات المحققة في مجال الابتكار حتى نهاية النصف الأول من العام 2021، بالترشح لنهائيات (منظمة الأفكار الاميركية للعام الحالي) بسبعة جوائز عالمية جديدة تقدمت لها الدائرة بإشراف مركز الابتكار وللعام 12 على التوالي، وتشمل ترشيح المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي الدكتور عبدالله بوسناد، لجائزة (أفضل مدير تنفيذي داعم للابتكار المؤسسي)، ومدير إدارة الدعم الفني المهندس عادل السويدي لجائزة (أفضل ابتكار في الأمن والسلامة) عن ابتكار عربة سياج الذكية، وجائزة (أفضل ابتكار في الأمن والحماية) عن ابتكار قارب دورية سياج».

وكشف أنه تم ترشيح عدد من الموظفين والموظفات لجوائز مهمة أخرى، إذ رُشحَت ميثاء خلف لجائزة «أفضل منسق للاتصال والتميز والابتكار»، وماجد الزرعوني لجائزة «أفضل قدوة للابتكار المؤسسي»، وسامي عيسى لجائزة «أفضل منسق لأنظمة الابتكار المؤسسي»، كما تم ترشيح فريق عمل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لجائزة «أفضل ابتكار صديق للبيئة» عن منظومة التدوير الافتراضي.

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