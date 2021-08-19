«أبوظبي الإسلامي» يمدّد قبول طلبات «جوائز الإبداع» إلى 31 الجاري

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تلقيه أكثر من 100 طلب للمشاركة في النسخة السادسة من «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي»، التي تكرّم الأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

وأفاد المصرف في بيان، أمس، بأنه استجابةً للطلب الكبير على المشاركة، فقد مددت اللجنة المسؤولة عن الجوائز مهلة التقديم أسبوعين إضافيين حتى 31 أغسطس الجاري، لافتاً إلى أن الجوائز تشمل فئتين هما: «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية»، و«جائزة الابتكار في التمويل الإسلامي».

و«جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» للأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية، التي نُفذت بنجاح وحققت للأطراف المعنية أثراً اجتماعياً إيجابياً. وسيحصل الفائز والمرشحون النهائيون للجائزة على جوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 120 ألف دولار.

أما «جائزة الابتكار في التمويل الإٍسلامي»، فتستهدف تكريم الحلول المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإٍسلامية، كما سيدرس المصرف مقترح التعاون مع الفائز لتمكينه من تنفيذ مشروعه المبتكر وتطبيقه عملياً.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الرقابة الشرعية الداخلية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، الدكتور أُسيد الكيلاني: «تلقينا حتى الآن أكثر من 100 طلب، والعدد مرشح للزيادة بالطبع، ولذلك حرصنا على تمديد الموعد النهائي أسبوعين إضافيين حتى 31 أغسطس الجاري، ويدل هذا على زخم الحلول التي تُقدم ضمن المجتمع الإسلامي لابتكار حلول الجيل التالي، وكذلك الحاجة إلى تمويل هذه المبادرات وتقديم الدعم لها».

وسيشرف على عملية اختيار الفائزين النهائيين، مجلس استشاري يضم أهم الخبراء الماليين والمتخصصين في مجال الخدمات المصرفية الأخلاقية والإسلامية، وعلماء مختصين في الشريعة الإسلامية. وسيتم ذلك بناءً على معايير تشمل الجانب الأخلاقي للمبادرات، وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، ومفهومها المبتكر، وقابليتها للتطبيق في القطاع المالي الإسلامي.

وسيقدم المرشحون النهائيون مبادراتهم وحلولهم المبتكرة أمام الجمهور، ضمن حفل يُقام في الثاني من نوفمبر 2021 على هامش «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» في مركز دبي للمعارض.

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