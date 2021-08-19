«أو إيه جي»: 41% نمواً في السعة المقعدية بين الإمارات والهند خلال أغسطس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة بين الإمارات والهند سجلت ارتفاعاً بنسبة 41% خلال أغسطس الجاري مقارنة بيوليو الماضي، لتصل إلى أكثر من مليون مقعد مجدول.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أعلنتا عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها، والتي تشمل الهند، باكستان، سريلانكا، نيبال، نيجيريا، وأوغندا؛ وذلك اعتباراً من الخامس من أغسطس 2021.

وذكرت المؤسسة أن الناقلات الجوية أضافت أكثر من 300 ألف مقعد على الرحلات المجدولة بين الإمارات والهند خلال أغسطس الجاري، وهو ثالث أعلى معدل نمو شهري بعد كل من السوقين البريطانية واليونانية، إضافة إلى الإيطالية واليونانية.

وذكرت أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات شغلت في الإجمال نحو 750 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 16 أغسطس الجاري، مقابل 722 ألف مقعد في الأسبوع السابق، بنسبة نمو وصلت إلى 3.8%.

وبينت أن شركات الطيران في السوق الإماراتية شغلت أكثر من ثلاثة ملايين مقعد خلال يوليو الماضي مقابل نحو 2.5 مليون مقعد في الشهر السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 20%.

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