«الفطيم للسيارات».. «مؤسسة صديقة للمستهلك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كرّمت اقتصادية دبي، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، «شركة الفطيم للسيارات»، ومنحتها شهادة «مؤسسة صديقة للمستهلك»، وذلك بعد تقييم المعايير الصديقة للمستهلك، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تم إطلاقها خلال عام 2019، حيث تستهدف شركات القطاع الخاص، كمنظومة متكاملة لتطوير تجربة المتعاملين والخدمات المقدمة لهم، والتركيز عليهم في الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتجار وآليات التواصل مع المستهلكين، وفاعليتهم في التعامل مع شكاوى المستهلكين.

واستقبل الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي راشد لوتاه، أخيراً، وفداً من الشركة، وهنأهم على الالتزام الاستثنائي في مجال تعزيز تجربة المتعاملين من حيث الخدمات المقدمة لهم، لاسيما في قطاع السيارات، الذي يعد من القطاعات الحيوية في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية، ورفع مكانة دبي التجارية كونها موطناً لمجتمع دولي متنوع.

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أحمد الزعابي، إن جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستهلك، من أولويات إمارة دبي، كونها وجهة مفضلة للأفراد والمؤسسات على مستوى العالم.

وأضاف: «نستهدف من خلال المعايير الصديقة للمستهلك، شركات القطاع الخاص، واستخدام التقييم كنظام متكامل ومعيار لقياس تجربة المستهلك، ومواءمتها لأفضل المعايير عالمياً»، مشدداً على أن مجتمع الأعمال في الإمارة يستحق الثناء على الاستجابة العالية للمبادرة.

من جانبها، أكدت مديرة استراتيجية التركيز على المتعاملين لدى مجموعة السيارات في «الفطيم»، ديسبينا كوكاراكي، حرص المجموعة على تقديم أفضل حلول وخدمات التنقل التي يطمح إليها المتعاملون ويستحقونها عن جدارة، لافتة إلى فلسفة الشركة القائمة على منح الأولوية للمتعاملين، للمضي قُدماً في تقديم أعلى مستويات التميّز، وتطوير العلاقات طويلة الأمد.

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