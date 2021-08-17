10.8 آلاف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية 2021

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 10 آلاف و813 علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية العام الجاري حتى أول من أمس (سبعة أشهر ونصف الشهر) وسط تنوع كبير في العلامات المسجلة، نتيجة لتنامي جاذبية الإمارات كمركز استثماري وتجاري في المنطقة والعالم.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أمس، أن العلامات التجارية سجلت أكبر نمو لها، منذ بداية جائحة كورونا، خلال أغسطس الجاري، حيث تم تسجيل 1213 علامة تجارية خلال 15 يوماً في الشهر الجاري.

ولفتت إلى أن العلامات التجارية المسجلة شملت قطاعات ومجالات مختلفة بعضها سلعي وبعضها خدمي، كما شمل شركات محلية، وشركات إقليمية وعالمية كبرى، كما تنوعت العلامات بين عدد كبير من القطاعات والمجالات الرئيسة، على رأسها التكنولوجيا والاتصالات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتسوق الإلكتروني، والمواد الغذائية والتجارة العامة وتجارة التجزئة، والأدوية والقطاع الصحي والتعليمي، والخدمات المالية والصناعة والمصارف، والإلكترونيات، وخدمات المنشآت والعقارات والمقاولات ومواد البناء، والسيارات، والمطاعم والفنادق وإدارتها، وخدمات السيارات والمنسوجات والملابس والأزياء، والذهب والمجوهرات والعطور، وخدمات الترفيه، والخدمات اللوجستية، والتعبئة والتغليف. ويدعم هذا النشاط الكبير في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي رائد لكبريات الشركات العربية والعالمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها لتقوم بالتصنيع والتصدير لمختلف دول العالم. كما أسهمت حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية في الإمارات والقطاعات الأخرى، لتحافظ الدولة على موقعها باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة.

• العلامات التجارية المسجلة شملت قطاعات ومجالات سلعية وخدمية.

• تنوع كبير في العلامات المسجلة، نتيجة تنامي جاذبية الإمارات كمركز استثماري وتجاري عالمي.

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