سوريا تعرض نسخة من "أبجدية أوغاريت" في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي - وام

قال الدكتور غسان عباس سفير الجمهورية العربية السورية لدى الدولة المفوض العام لجناح سوريا في "إكسبو 2020 دبي"، إن "مشاركة بلاده في إكسبو 2020 دبي تأتي تحت شعار "معاً المستقبل لنا" المستوحى من تاريخ وتطلعات سوريا للمستقبل".

وأضاف عباس أن زائري الجناح السوري سيتمكنون من رؤية نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت التي تعود لحوالي العام 1400 قبل الميلاد وسيتعرفون على مراحل تطور الكتابة والأبجدية في مناطق متعددة من سوريا وكيفية تأثير هذه الأبجدية في العالم وصولاً إلى اللغة العربية كما سيتعرفون على أقدم تدوين موسيقي مكتشف في العالم وسيشاركون من خلال تجربة تفاعلية بالفيديو والصوت والضوء في عزف وغناء هذه المقطوعة التي كتبت في أوغاريت منذ حوالي 3500 عام.

وأوضح أن الجناح السوري سيقيم معرضاً جماعيا لرسامين سوريين موضوعه "أنا السوري" حيث تمثل كل لوحة وجهاً من سوريا وترتكز فكرة المعرض على أننا جميعا متشابهون ومترابطون ..ومن خلال المعرض سيقوم كل فنان بإعادة التفكير وإعادة صياغة مفهومنا عن الشخصية الفردية والشخصية الإنسانية بعيداً عن التحيزات والانتماءات الضيقة.

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